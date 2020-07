Schauspieler Nick Cordero mit 41 Jahren an Covid-19 gestorben

Kloots hatte den mehr als dreimonatigen Kampf ihres Mannes gegen das Coronavirus im Internet dokumentiert. Nach Angaben seiner Frau verlor er knapp 30 Kilogramm, weil seine Muskeln zurückgingen, und konnte Mitte Juni weder sprechen noch laufen. Sein Corona-Leidensweg sorgte weltweit für Anteilnahme.

Der in Kanada geborene Cordero spielte unter anderem in "Rock of Ages" und "Waitress", für seine Rolle in "Bullets over Broadway" war er 2014 für den Theaterpreis Tony nominiert. Er hinterlässt einen einjährigen Sohn. Eine seit April laufende Spendensammlung für die Familie kam bis Montagvormittag (Ortszeit) auf fast 800.000 Dollar.