Schauspieler Michel Piccoli ist tot

Michel Piccoli ist tot. Im Alter von 94 Jahren starb der französische Schauspieler am 12. Mai nach einem Schlaganfall. Das teilte die Familie in einer Mitteilung an die französische Nachrichtenagentur AFP mit.

Piccoli war bereits seit den 1940er Jahren als Darsteller aktiv und spielte in zahlreichen Filmen mit. Er galt als großer Star des französischen Kinos und spielte mehrfach an der Seite der deutsch-französischen Schauspielerin Romy Schneider. Zudem arbeitete er für berühmte Regisseure des 20. Jahrhunderts wie Jean-Luc Godard, Luis Bunuel oder auch Alfred Hitchcock.

Viele Filme, viele Preise

Bekannte Filme mit Piccoli, für die er teils auch in Deutschland mit Darstellerpreisen wie dem Silbernen Bären der Berlinale oder dem Deutschen Filmpreis bedacht wurde, sind etwa "Die Verachtung", "Tagebuch einer Kammerzofe", "Die Dinge des Lebens", "Das große Fressen", "Der Sprung ins Leere", "Verwirrung der Gefühle", "Das weite Land" und "Ich geh nach Hause". 2011 trat er als Papst in der Tragikkomödie "Hapemus Papam" auf.

Nun starb Piccoli laut der Mitteilung in den Armen seiner dritten Frau Ludivine sowie seiner Kinder Inord und Missia.