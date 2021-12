Schauspieler Michael Sheen spielt nur noch für gute Zwecke

Viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler engagieren sich sozial, hierzulande ebenso wie in den USA oder Großbritannien: Sich bei der ein oder anderen Charity-Veranstaltung blicken zu lassen, gehört in Hollywood fast schon zum guten Ton. Einer stellt das soziale Engagement jetzt aber ganz oben auf seine Prioritätenliste - und will seinen Beruf ganz in den Dienst der Wohltätigkeit stellen: der britische Schauspieler und Aktivist Michael Sheen. Der 52-Jährige ist vor allem für seine Rollen in der Comedy-Serie "Good Omes" und in der "Twilight"-Saga bekannt.

Sheen: "Wird mich nicht ruinieren"

So kündigte Sheen Anfang Dezember in einem Interview der Obdachlosen-Zeitschrift "The Big Issue", einer international bekannten britischen Straßenzeitung, an, er wolle künftig all seine Gagen für wohltätige Zwecke spenden. "Ich habe erkannt, dass ich sowas machen kann - solange ich weiter Geld verdiene, wird es mich nicht ruinieren", sagte Sheen der Zeitung.

Der Wendepunkt: Fußballweltmeisterschaft der Obdachlosen 2019

Ausschlaggebend für seine Entscheidung, seinen Beruf wohltätigen Zwecken zu widmen, sei die Organisation der Fußballweltmeisterschaft der Obdachlosen 2019 in Cardiff gewesen, so Sheen. Die Finanzierung des Zwei-Millionen-Pfund-Projekts scheiterte im letzten Moment, da verkaufte Sheen ein Haus in den USA und eins in Wales und rettete das Wohltätigkeits-Event.

Sheen: "Ich kann Türen öffnen"

Er sei an einem Punkt seines Lebens und seiner Karriere angekommen, an dem die Chancen für so etwas so gut wie vielleicht nie wieder stünden. "Ich kann Türen öffnen", sagte er. Gleichzeitig wolle er aber nicht zurückblicken und sich denken, er hätte früher diese Plattform und das Geld nutzen können. Das Interesse an sozialem Engagement war allerdings schon eher in dem Waliser erwacht: Als er bei einem Hilfsprojekt für Jugendliche in Wales im Jahr 2011 mithalf - und sah, welche Auswirkungen es für die Kinder hatte, als das Spendenprojekt nicht mehr existierte.

Sheen unterstützt einige britische Wohltätigkeitsorganisationen: Er gründete zum Beispiel die "End High Cost Credit Alliance", die Menschen helfen soll, erschwingliche Kreditmöglichkeiten zu finden. Er finanzierte auch Stipendien für walisische Studentinnen und Studentinnen an der Universität Oxford.

Nächster Film "Last Train to Christmas"

Michael Sheen beschreibt seine persönliche Entwicklung in "The Big Issue" so: "Ich habe mich selbst in ein soziales Unternehmen verwandelt, in einen gemeinnützigen Schauspieler."

Ab 18. Dezember ist der "Not-for-Profit"-Schauspieler im Film "Last Train to Christmas" auf Sky zu sehen. Die Gagen werden vermutlich einem wohltätigen Organisation zugute kommen.