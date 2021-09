Schauspieler Jean-Paul Belmondo ist gestorben

Sein Berufsstart war dann alles andere als motivierend. Belmondo schlug sich als Amateur auf Tourneen durch, debütierte 1953 als "Junge" in der französischen Erstaufführung von Jean Anouilhs "Médée ", versuchte es 1955 halbherzig mit einem Abstecher in die italienische Filmstadt Cinecittà in Rom und kehrte, ohne die Studios überhaupt betreten zu haben, wieder nach Paris zurück. Bei Probeaufnahmen fiel er regelmäßig durch. Immerhin, privat soll die damalige Zeit die schönste in seinem ganzen Leben gewesen sein, wie er in seinen Lebenserinnerungen schreibt. Demnach mischte er mal betuliche Cafés auf, mal schäkerte er mit dem schwulen Jean Marais, mal arbeitete er als Anstreicher.

Bei "Außer Atem" hatte er alle Freiheiten

Zwar wurde er dann doch hier und da beim Film angeheuert, aber nur in unauffälligen Nebenrollen von meist ebenso unauffälligen, seichten Filmen. Sein Durchbruch kam erst 1960 mit der Hauptrolle des so unbekümmerten wie rücksichtslosen Kleinkriminellen Michel Poiccard im unvergessenen Klassiker "Außer Atem", dem bahnbrechenden Werk von Jean-Luc Godard, das die Nouvelle Vague begründete. Belmondo war im Nachhinein verblüfft, wie viele künstlerische Freiheiten ihm der eigentlich eher düster gestimmte Godard bei den Dreharbeiten ließ und begründete die Tradition des Anti-Helden: Nicht besonders gut aussehend, nicht besonders sympathisch, ganz und gar unpolitisch und ungläubig, aber fest entschlossen, im Leben so viel Spaß wie möglich zu haben, auch auf Kosten anderer. Damit traf er den Zeitgeist der frühen Sechziger und wurde zur "Marke". Seine Spezialität: Knallharte Typen, die von nichts und niemandem einen Schatten auf ihr Ego werfen lassen.