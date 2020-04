Der indische Schauspieler Irrfan Khan ist gestorben

Der Sprecher von Irrfan Khan teilte den Tod des Schauspielers am Mittwoch mit. Der Filmstar, bei dem vor zwei Jahren ein Tumor diagnostiziert worden war, war Anfang der Woche mit einer Darminfektion ins Krankenhaus eingeliefert worden. Khan habe "bis zum Ende gekämpft und jeden in seinem Umfeld inspiriert", erklärte der Sprecher.

Der zweifelnde Inspektor in "Slumdog Millionaire"

Bei indischem Kino denkt man von Europa aus vermutlich zuerst an Bollywood-Filme. Auch Irrfan Khan hat in vielen Filmen des Genres gespielt. Seine erste Bollywood-Hauptrolle hatte er im Thriller "Rog" (2005) als Polizeiinspektor, der sich in das Bild einer vermeintlich Ermordeten verliebt. Für seine Darstellung im preisgekrönten Ensemblefilm "Life in a Metro" (2007) über ein Ehepaar, das sich auseinandergelebt hat, wurde Khan als bester Nebendarsteller mehrfach ausgezeichnet.

Und das internationale Kino wurde auf ihn aufmerksam: 2008 kam "Slumdog Millionaire" von Danny Boyle in die Kinos, die Geschichte eines armen Jungen aus Mumbai, der in einer TV-Show fast alle Fragen auf dem Weg zum großen Gewinn beantwortet hat – und mit dem Verdacht konfrontiert wird, dass man einem wie ihm so viel Wissen nicht zutraut. Die Polizei will ein Betrugsgeständnis mit Folter aus dem Jungen herauskriegen, Khan spielte einen Kommissar, der dann doch an den amtlichen Vorbehalten gegenüber dem Talent aus dem Slum zu zweifeln und sich für die Geschichte des Helden zu interessieren beginnt.

Hollywood-Erfolge

Irrfan Khan wurde ein Wanderer zwischen den Kinowelten Bollywood und Hollywood. Unter der Regie von Ang Lee trat er in "Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger" auf (2012), der Verfilmung eines Romans von Yann Martel. Erzählt wird darin die ebenso gefühlvolle wie abenteuerliche Geschichte vom Sohn eines Zoodirektors, der im südindischen Pondicherry aufwächst und sich nach einem Schiffsuntergang mit einem Tiger in einem Rettungsboot wiederfindet. Irrfan Khan spielte den erwachsenen Pi. Zu seinen Hollywood-Erfolgen gehören Auftritte in "The Amazing Spider Man" (2012), "Jurassic World" (2015) oder "Inferno" (2016) mit Tom Hanks.

Mit Material von AFP.

Aktuelle Debatten, neue Filme und Ausstellungen, aufregende Musik und Vorführungen... In unserem kulturWelt-Podcast sprechen wir täglich über das, was die Welt der Kultur bewegt. Hier abonnieren!

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!