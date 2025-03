Schauspieler Hans Peter Korff im Alter von 82 Jahren gestorben

Hans Peter Korff, eines der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Die Chefin des Hörspiellabels Europa, Heikedine Körting, die kürzlich noch mit ihm zusammengearbeitet hatte, bestätigte seinen Tod gegenüber der Presseagentur dpa.

"Die kulturelle Ikone Hans Peter Korff ist heute am 09.03.2025 um 01.00 Uhr von der Bühne des Lebens abgetreten", schrieb seine Frau, die Schauspielerin Christiane Leuchtmann, auf Facebook (externer Link). "Unzähligen Charakteren hast Du, herausragender Menschendarsteller und -kenner, Tiefe, Humor und Leichtigkeit verliehen. Ich lasse Dich reisen, auch wenn es mir das Herz zerreißen möchte", schrieb sie weiter.

Einer der meistbeschäftigten Schauspieler

Korff, dessen Karriere am Theater begonnen hatte, war einer der meistbeschäftigten Schauspieler und blieb bis ins hohe Alter aktiv. Seit Mitte der 1960er Jahre spielte der Hamburger in mehr als 160 Film- und Fernsehproduktionen. Viele kannten ihn als "Onkel Heini" aus der ZDF-Kinderserie "Neues aus Uhlenbusch" (1977-1982) oder als Onkel Hellmuth in Loriots "Pappa ante portas" (1991). Am bekanntesten durfte er wohl in seiner Rolle als Familienvater Sigi Drombusch aus der Kultserie "Diese Drombuschs" gewesen sein (1983-1994), die das Kleinstadt-Leben der alten BRD darstellte.

Neben Fernsehen und Kino war Korff auch in Hörspielen, Lesungen und am Theater unterwegs. Noch 2023 arbeitete er im Hörspielstudio Europa an neuen Folgen der Hörspiel-Serie "Die drei ???".