Schauspieler Gene Hackman und Ehefrau tot aufgefunden

Oscar-Preisträger Gene Hackman und seine Frau sind laut US-Medien tot. Die beiden seien tot in ihrem Haus aufgefunden worden, hieß es am Donnerstag in übereinstimmenden Berichten. Sie zitiren den Sheriff des Santa Fe County, der kurz nach Mitternacht am Donnerstag den Tod des Ehepaares und ihres Hundes bestätigte. Er machte keine Angaben zur Todesursache oder zum möglichen Todeszeitpunkt. Bisher gäbe es keine Hinweise auf ein Verbrechen. Gene Hackman wurde 95 Jahre alt, der US-Schauspieler zählte weltweit zu den führenden Charakterdarstellern, on als Ermittler in "French Connection", oder sadistischer Sheriff in „Unforgiven“, für beide Rollen erhielt er einen Oscar.