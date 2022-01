Schauspieler Gaspard Ulliel nach Skiunfall gestorben

Der französische Schauspieler Gaspard Ulliel ist tot. Er starb im Alter von 37 Jahren nach einem Skiunfall, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Verweis auf sein Management und seine Familie berichtete.

Schwerer Skiunfall bei Savoyen

In übereinstimmenden Medienberichten hieß es, der Unfall habe sich am Dienstagnachmittag in Savoyen ereignet. Ulliel sei schwer verletzt in ein Krankenhaus in Grenoble im Südosten des Landes gekommen. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Frankreichs Premierminister Jean Castex schrieb auf Twitter, Ulliel und das Kino hätten sich über alle Maßen geliebt. Seine Auftritte werde man von nun an mit schwerem Herzen sehen.