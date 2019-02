Schauspieler Bruno Ganz gestorben

Bruno Ganz war einer der ganz großen Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Zuletzt war er im letzten Kinoherbst als gealterter Sigmund Freud zu sehen - in der Verfilmung des "Trafikanten" nach dem Roman von Robert Seethaler. Ein Sigmund Freud, der sich sowohl rührend um seinen in Liebesnöte geratenen jungen Zigarrenverkäufer kümmert und ihn an seinen Lebenserfahrungen teilhaben lässt, der aber ebenso ungnädig wird, wenn ihm eine aus der Form geratene Amerikanerin auf der Couch vorjammert, sie sei zu fett geworden. Beide Seiten vereint Bruno Ganz zu einer glaubwürdigen Figur.

Fähigkeit, Gegensätze zu vereinen

Es war eine seiner Fähigkeiten, seine Figuren Tiefe zu verleihen, und das heißt immer auch, Gegensätzliches zu vereinen und Brüchigkeit von Identität sichtbar zu machen. Eine der größten Herausforderungen dürfte für ihn gewesen sein, den in seinem Wahn gefangenen Adolf Hitler in den letzten Tagen des Krieges zu verkörpern ("Der Untergang", 2004). Wir Nachgeborenen müssen uns angesichts der belfernden und oft nahezu idiotisch wirkenden Karikatur, zu der Hitler als Diktator geworden war, manchmal das Lachen verkneifen. Bruno Ganz hat es geschafft, dass uns das Lachen im Halse stecken blieb und der Bestürzung wich.

Träger des "Iffland-Ringes"

Der gebürtige Schweizer Bruno Ganz schaffte wie wenige den Spagat zwischen Theater und Film. Er drehte mit Filmregisseuren wie Eric Rohmer, Wim Wenders ("Der Himmel über Berlin"), Peter Stein, Werner Herzog oder Lars von Trier ("The House That Jack built") und gab gleichzeitig auf der Bühne den Tasso, Hamlet, Odysseus, Prometheus, Faust oder Peer Gynt; spielte an der Berliner Schaubühne oder bei den Salzburger Festspielen, wo er für Thomas Bernhards "Der Ignorant und der Wahnsinnige" 1973 zum Schauspieler des Jahres gekürt wurde. In dem österreichischen Dramatiker Thomas Bernhard hatte er ohnehin einen großen Verehrer, der ihm seine "Jagdgesellschaft" mit den Worten "wem sonst" widmete.

Vom Schüchternen zum großen Mimen

Als Kind war Bruno Ganz schüchtern, wie er später gestand. Vielleicht deshalb war er von den Inszenierungen des Zürcher Schauspielhauses magisch angezogen. Ein befreundeter Beleuchter verschaffte ihm Zutritt, und der Wunsch, selbst in Rollen zu schlüpfen, wurde von Aufführung zu Aufführung größer. Er besuchte Abendkurse und nahm Schauspielunterricht. 1962 kam er dann ans Theater Göttingen - der Beginn einer Karriere.

Dem Krebsleiden erlegen

1996 vererbte ihm Josef Meinrad den "Iffland-Ring", der den würdigsten Bühnenkünstler im deutschsprachigen Raum ehrt und per Testament weitervererbt wird. Heute Vormittag ist dieser Ring wieder für einen neuen Träger frei geworden: Bruno Ganz im Alter von 77 Jahren nach den Worten seiner Agentin an seinem Krebsleiden gestorben.