Schauspieler aus "Crocodile Dundee": David Gulpilil gestorben

"David Gulpilils Leben verlief nicht ohne Kämpfe. Er musste Rassismus und Diskriminierungen ertragen", so der Regierungschef von Südaustralien, Steven Marshall, in einem Beileidsschreiben. "Und er musste mit dem Zwiespalt zwischen seiner traditionellen Herkunft und seinem öffentlichen Erscheinungsbild klarkommen." Er sei sehr betrübt, so der Politiker, denn David Gulpilil Ridjimiraril Dalaithngu gehöre zu den Schauspielerin der Region, die jede Generation nur einmal hervorbringe.

Geboren 1953 im Northern Territory, lebte Gulpilil zunächst abgeschieden im Buschland und soll dort in seiner Kindheit begeistert für die Jagd und das Fährtenlesen gewesen sein. Nach dem Besuch einer Missionsschule war er 1970 erstmals in einem Film besetzt, "Walkabout – der Traum vom Leben" von Nicolas Roeg. Dort rettet Gulpilil als "Eingeborener" zwei hilflose weiße Geschwister vor dem sicheren Tod im Outback und führt sie in die Geheimnisse der Wildnis ein. Ein Radiogerät ist die einzige Verbindung zur Zivilisation.

Mit seiner Gesichtsbemalung verschreckte er Journalistin

Nach einigen weiteren Filmen wurde der Schauspieler mit seinem Auftritt als Neville Bell in "Crocodile Dundee" 1986 schließlich einem weltweiten Publikum ein Begriff. Gulpilil spielte den besten Kumpel von Hauptdarsteller Mike Dundee (Paul Hogan), der von einer amerikanischen Journalistin nach New York "verschleppt" wird. Mit seiner traditionellen Gesichtsbemalung verschreckt der Darsteller in dem Film die Medienfrau ebenso wie mit seinem wilden Tanz bei einem Initiationsfest ("Corroboree").

David Gulpilil gehörte zu denen, die vernehmlich die Zwangseinweisung von Aborigines-Kindern in staatliche Erziehungsheime kritisierte, eine Praxis, die erst 1976 aufgegeben wurde. Zu den Langzeitfolgen dieser kulturellen Entwurzelung gehörten Alkoholismus und eine hohe Suizidrate. Ein Thema, das im Film "Long Walk Home – der lange Weg nach Hause" (2002) zur Sprache kam, wo Gulpilil den Fährtenleser Moodoo spielte.

"Bis die Zeit für mich gekommen ist"

Mit dem Regisseur Rolf de Heer drehte Gulpilil 2002 "The Tracker" und später "10 Kanus, 150 Speere und 3 Frauen", sogar in der Sprache der Aborigines, und "Charlie´s Country", wo er einen Ureinwohner spielt, der seine Geschichte und Gegenwart miteinander versöhnen muss. "Ich bin ein Ballerino, ein Künstler, ein Autor und habe die Welt studiert wie David Attenborough", sagte er in einem Interview. "Ich möchte meinen Kontinent der Welt präsentieren." Die "Süßigkeiten, den Kaviar und den Champagner" habe er dagegen ebenso aufgegeben wie die Zigaretten.

2017 bekam der Schauspieler die Diagnose Lungenkrebs und die düstere Prognose, nur noch etwa ein halbes Jahr zu leben. Gleichwohl konnte er noch einen Dokumentarfilm fertigstellen und wurde dafür beim Festival in Adelaide im vergangenen Jahr vor 1.500 Gästen geehrt. "Ich warte nur drauf", sagt er in dem Werk "My Name Is Gulpilil": "Ich gehe querfeldein durch die Wüste, einen langen, langen Weg, bis die Zeit für mich gekommen ist."