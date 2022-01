Schauriges Remake: "Nightmare Alley" von Guillermo del Toro

Schweigend und mit leerem Blick verscharrt der von Bradley Cooper gespielte Stanton Carlisle einen in dreckige Laken gewickelten Körper in einer abgelegenen Holzhütte irgendwo im Nirgendwo des Mittleren Westens. Als er fertig ist, legt er Feuer und geht im nächtlichen Schein des lichterloh brennenden Gebäudes in eine ungewisse Zukunft. Was genau in der Hütte vorgefallen ist, ob Mord oder Unfall, ob die Leiche ein Mann oder eine Frau war, bleibt lange Zeit im Dunkeln. Carlisle will seine Vergangenheit vergessen und von vorne anfangen. Er wird zum lebenden Mysterium, der seine Schweigsamkeit als Schutzschild einsetzt – und findet Zuflucht bei Menschen, die ebenfalls mit gängigen gesellschaftlichen Konventionen brechen. Auf einem staubigen Jahrmarkt, umgeben von Außenseitern, die Profit aus Sensationslust und Einfältigkeit der Anderen schlagen, beginnt Carlisles zweites Leben. Glücklich bis ans Ende seiner Tage lebt er hier allerdings nicht, schließlich ist "Nightmare Alley" ein Film Noir.

Aufstieg und Fall eines Betrügers

Nach allen Regeln seiner phantasiereichen Kunst belebt Guillermo del Toro ein Genre, das seine Hochphase in den 1940er- und 50er-Jahren hatte: Der Antiheld ist gebrochen, die Stimmung von Ausweglosigkeit geprägt. Obwohl es eine Zeitlang so aussieht, als könne Stanton Carlisle seine Dämonen abschütteln, wird er von seinen Sünden eingeholt. Sein tiefer Fall ist dabei selbstverschuldet. Er lernt, Menschen zu lesen und zu täuschen, agiert zunehmend skrupellos und nutzt andere aus, um seine eigene Karriere voranzutreiben. Vom Jahrmarkt zieht es ihn in die Stadt, wo er in einem luxuriösen Nachtclub eine erfolgreiche Show als Gedankenleser absolviert. Die aufrichtige Liebe, die er gefunden hat, setzt er leichtfertig für einen Flirt mit der eiskalten High-Society-Psychologin Lilith Ritter aufs Spiel: Sie soll ihm helfen, den Reichen das Geld aus der Tasche zu ziehen.