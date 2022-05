Schaurig-schöne Tafelrunde: Folkrock von Sarah Beth Tomberlin

Happy Accident, glücklicher Unfall heißt der Album-Opener, ein Song, in dem es, laut Autorin Tomberlin, um eine halbwegs offene Beziehung geht, um die Frage, ob es sich dabei um eine romantische Liebelei handelt oder um unverbindlichen Sex.

Im Schwarz-Weiß-Video zu Happy Accident rüstet sich Tomberlin mit einem Kettenhemd, sie wird zum Ritter geschlagen und irrt durch einen mythischen Wald, später lässt sie sich Karten eines magischen Spiels legen. Man merkt schon, hier werden jahrhundealte Mythen wiederbelebt, die im weiteren Verlauf in eine moderne, amerikanische Großstadt führen. Hier findet sich die Autorin mit Hoodie über’m Kopf als aufrecht-staunender Recke wieder.

Aus dem Süden nach Brooklyn

Zu früh oder zu spät geboren zu sein, mit den richtigen Idealen in der falschen Zeit zu leben – das scheint nicht nur die Message dieses Videos zu sein. Dazu hören wir eine leicht verzerrte E-Gitarre, die klingt, als würde sie in weiter Ferne gezupft, sowie prägnante Schläge auf ein Schlagzeug.

Sarah Beth Tomberlin, geboren 1995, ist mit Emopop und Indierock von Conor Oberst und dessen Bright Eyes-Band aufgewachsen. Was dieser auf Alben wie Digital Ash In Digital Urn meisterhaft vorgeführt hat, einen leicht digital unterfütterten Folkrock, ist auch das Ideal der jungen Songschreiberin, einer Pastorentochter, die nach langen Jahren der Wanderschaft als Kind und Jugendliche im Süden der USA, sich nun in Brooklyn angesiedelt hat, in dem New Yorker Stadtteil mit dem höchsten Anteil an Kreativen, Künstlern und Musikern.

Bizarre Songgebilde, verhakelte Melodien

Allerdings klingen die Songgebilde von Tomberlin dann doch einen Hauch fragiler und zerbrechlicher als die aufwühlenden Standortbestimmungen von Conor Oberst. Wenn sich Tomberlin im Video als verkleidete Mittelalter-Maid präsentiert, dann dürfen wir das als Hinweis ernst nehmen. Hier werkelt eine vermeintlich aus der Zeit gefallene Songschmiedin an eigentlich bizarren Liedstrukturen voller wunderbar ineinander verhakelter Melodien, mit leisen Ausklängen und merkwürdigen Instrumental-Intros.

Eine Ritterin der Tafelrunde, gewissermaßen, auf dem Weg zum Schloss im Spinnwebwald, so könnte man das Bild, das Tomberlin im Video etabliert, auch interpretieren – ein Eindruck, der sich festigt, hört man die folgenden Songs, die etwas von dem haben, was die Angelsachsen als gothic feiern: schaurig-schön sind die nämlich.