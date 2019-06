Schaulaufen der Politiker auf dem Evangelischen Kirchentag

Halbzeit in Dortmund beim 37. Evangelischen Kirchentag, der ein Zeichen setzen will, ein Zeichen für mehr Vertrauen.

Schaulaufen der Politiker

Zwei Bundespräsidenten waren schon zu Besuch. Frank-Walter Steinmeier sprach über Vertrauen in der digitalen Zukunft und Joachim Gauck über "German Angst":

"Ich hab grad 'n Buch über Toleranz gemacht und da beschreib' ich mich selber so als Ur-Mecklenburger, ja? Ich komme also nach Berlin von meinen Bratkartoffeln mit Hering und dann sind da plötzlich die ganzen Dönerbuden und es ist fremd. Irgendwann merkst du, ich muss mich ja vor dem Zeug nicht fürchten - im Gegenteil: das schmeckt." Joachim Gauck, Publizist

Zusammen mit Bundesentwicklungsminister Gerd Müller beteiligt sich heute Bundespräsident a.D. Horst Köhler an der politischen Diskussion in Dortmund und spricht zum Thema Europa und Afrika. Die Verantwortung Europas in der Flüchtlingskrise – ein Thema, das auf dem Kirchentag präsent ist.

Bedford-Strom: Seenotrettung unterstützen

Überraschungsgast Leoluca Orlando, Bürgermeister von Palermo, appellierte an die Kirchentagsbesucher: Europa müsse seine Häfen öffnen. Unterstützt wurde der Italiener mit seinem Anliegen vom bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

"Ich hoffe, dass Europa an dieser Stelle endlich klar ist, dass nicht die sich rechtfertigen müssen, die Flüchtlinge retten, sondern diejenigen, die es verhindern." Heinrich Bedford-Strohm, bayerischer Landesbischof

Auch der Mauerfall ist Thema - zumindest am Rande

30 Jahre Mauerfall – auch daran erinnert der Kirchentag bei einer Veranstaltung mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. In Anbetracht der Tatsache, wie wichtig die protestantische Großveranstaltung für die deutsch-deutsche Verständigung in Zeiten des Kalten Krieges war, erstaunlicherweise eher ein Randthema.

Aber oft sind es ja gerade die kleinen Begegnungen am Rande, die den Kirchentag zu einem besonderen Erlebnis für den einzelnen Teilnehmer machen. Und die verschiedenen Veranstaltungen, die allein heute stattfinden, füllen über 100 Seiten im Programmheft.

Spiritueller Höhepunkt wird heute Abend die Nacht der Lichter mit Gesängen aus Taize im Westfalenpark sein, mit Tausenden brennenden Kerzen, die für Vertrauen stehen. 120.000 Besucher nehmen noch bis Sonntag beim Evangelischen Kirchentag teil, der seit 70 Jahren alle zwei Jahre in Deutschland veranstaltet wird.