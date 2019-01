Schauerdrama von Prokofjews Enkel: "Elizabetta" in Regensburg

Peter Jungblut: Das ist ja fast schon ein Schauerdrama wie aus der Romantik vor zweihundert Jahren, so wie bei E. T. A.-Hoffmann, als das sehr in Mode war.

Tatsächlich, ja, auf den ersten Blick, als ich zum ersten Mal mit dem Komponisten über den Plot gesprochen habe, dachte ich auch, da sind wahnsinnig viele Themen drin, in diesem Stück. Die Macht der Gene, die Suche nach seinen Vorfahren, die Angst vor dem Älterwerden, aber natürlich auch tatsächlich in der negativen Ausformung Jugendwahn im Showbusiness und darüberhinaus überhaupt allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Dann gibt es auch noch die Tochter der Schauspielerin, die in einer ganz anderen Welt, nämlich in Afrika, Hilfsprojekte unterstützt. Wir haben also wirklich so viele verschiedene Handlungsfäden da drin, dass das tatsächlich sehr heutig ist und eigentlich gar nicht nur schaurig, sondern dass da tatsächlich auch viel Gesellschaftskritik darin steckt.

"Werbeeinblendungen aus dem TV-Studio"

Das klingt jetzt nach wahnsinnig vielen Schauplätzen. Wie ist das denn auf der Bühne gelöst? Sie können es ja nicht machen wie im Film, wo man mit einem schnellen Schnitt einfach den Schauplatz und die Zeit wechselt.

Es ist tatsächlich sehr filmisch gedacht, das Libretto von David Pountney. Es sind wahnsinnig viele Wechsel zwischen - wie Sie richtig sagen - den unterschiedlichsten Schauplätzen und als ob das nicht genügen würde, wird tatsächlich auch noch mit den Medien gespielt. Das heißt, wir haben auch Interviewsituationen in einem TV-Studio. Da gibt es Werbeeinblendungen, die aber tatsächlich live auf der Bühne von unserem Opernchor gesungen werden, und da muss man natürlich als Regisseur, in dem Fall Marcus Lobbes, einen Weg finden, wie man schnell von hier nach da kommt und da liegt es natürlich nah, filmische Mittel zu benutzen.

"Fast schon ein bisschen Techno"

Die Musik von Gabriel Prokofjew: Da fragt sich natürlich jeder, wie viel von seinem Opa, von Sergej Prokofjew ist da drin?

Eigentlich gar nichts, und das ist auch gut so. Er wird natürlich immer wieder danach gefragt, wie ist es denn ist, mit diesem prominenten Namen zu leben und zu arbeiten. Aber ich denke tatsächlich, auch, wenn ich jetzt so seine anderen Werke, die er bisher geschrieben hat - dies ist ja seine erste Oper - wenn ich die so überblicke, hat er tatsächlich eine ganz eigene musikalische Stimme entwickelt, und diese Stimme kombiniert auf wirklich ganz schön spannende, elektrisierende Weise unterschiedliche Welten. Da haben wir auf der einen Seite einen klassischen Orchesterklang mit klassisch ausgebildeten Opernsängern und dann aber immer wieder, kombiniert mit elektronischen Sounds, die manchmal so ambient-mäßig sind, Stimmungen erzeugen wie im Film, wie man das auch von Soundtracks kennt, tatsächlich sehr rhythmisch, fast schon ein bisschen an Techno erinnern.