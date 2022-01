"Schattenstunde": Biopic über die letzten Tage eines NS-Opfers

Die Grenzlinie zwischen Normalität und Bedrohung verschiebt sich langsam, aber stetig. Und Regisseur Benjamin Martins findet ein beeindruckendes Bild dafür: Die Wände in der kleinen Berliner Wohnung der Familie Klepper bewegen sich in einer Szene samt Möbeln langsam aufeinander zu. Das Zimmer verengt sich während das Ehepaar mit einem Freund zusammensitzt. Man redet. Und schließlich konfrontieren Jochen und Hanna den Nachbarn mit ihren Suizidplänen. Während die Wände vorrücken, schweigen die drei. Dann fragt Hans, der Freund: "Soll ich einfach so gehen? Die Tür hinter mir zumachen?"

Großes Kino im Kammerformat

Derart bühnenhaft surreale Szenen streut Benjamin Martins immer wieder ein. Und obwohl er "Schattenstunde" wie ein Kammerspiel inszeniert, gelingt ihm doch großes Kino. Er arbeitet sehr eigensinnig mit der Ausdruckskraft der Bilder. Den größten Teil des Films hat er im alten Quadratformat gedreht. Verglichen mit den inzwischen üblichen Breitwandoptiken hat das etwas klaustrophobisches.

Die Ausweglosigkeit, die die Kleppers spüren, bekommt eine visuelle Entsprechung. Es gibt kein Entrinnen. Das wird schon in der Anfangssequenz deutlich, in einem aufgeladenen Dialog zwischen Jochen Klepper und Adolf Eichmann über christlich-jüdische Mischehen, wie das damals hieß, und den Rassenwahn. Das Treffen zwischen den beiden fand 1942 tatsächlich statt – Martins hat es für "Schattenstunde" fiktionalisiert.

Hochsymbolische Bildsprache

Ein anderes Mal wird Jochen Klepper ohnmächtig und befindet sich für kurze Zeit in einem wunderlichen Traum. Die Leinwand weitet sich plötzlich zum Cinemascope. Klepper ist in den Bergen. Wie in einem Bild des Surrealisten Renè Magritte beginnen plötzlich einzelne Felsen und Bäume in der Luft zu schweben. Es ist ein zauberhafter Moment der Entrücktheit, vermutlich dem Satz nachempfunden, den der Schriftsteller vor seinem Tod aufgeschrieben hat: "Wir schwimmen nur über einen kleinen Teich, in der Stunde höchster Not. Auf der anderen Seite sehen wir uns wieder."

Hochsymbolisch ist die Welt, in die uns Benjamin Martins entführt: in einen magischen Kosmos der Bedrückung – und andererseits der Selbstbestimmung. Stilisiert und überhöht. Fotos beginnen zu sprechen. Ein Dämon erscheint. Übertriebene Gesten erinnern bisweilen an die Expressivität des deutschen Kinos der Weimarer Republik. Der Suizid schließlich hat etwas von einem performativen Begräbnisritual. Eng aufgereiht liegen die Eheleute samt Tochter auf dem Boden.

Tagebuch als Drehbuchvorlage

Martins' eindringlicher Film beruht auf den Tagebuchaufzeichnungen Jochen Kleppers. Dessen Lieder wie "Er weckt mich alle Morgen" oder "Der du die Zeit in Händen hast" werden bis heute in evangelischen Kirchengemeinden gesungen. In Berlin vor seiner ehemaligen Wohnung in der Teutonenstraße erinnern Stolpersteine an ihn und seine Familie.

"Schattenstunde" entstand ohne Drehbuchförderung – als ein eigenständiges Projekt des Regisseurs und seines Teams. Es ist ein Experiment, ein ästhetisches Wagnis, das ganz bewusst die formalen Standards des deutschen Geschichtsaufarbeitungskinos hinter sich lässt. Bemerkenswert.