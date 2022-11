Scharfe Kritik von Kardinälen am Synodalen Weg veröffentlicht

Färbt Franziskus' manchmal direkte Art auf die Kurie ab? Ungewohnt unverblümt klingt zumindest die Kritik zweier einflussreicher Kurienkardinäle in Rom am Synodalen Weg. Die Kritik der Kardinäle Luis Ladaria, Präfekt des Glaubens-Dikasteriums und somit Hüter der Rechtgläubigkeit, und Marc Ouellet, der an der Spitze des Dikasteriums für die Bischöfe steht, hat Vatican News am Donnerstag im Wortlaut veröffentlicht. Ein Debattenbeitrag von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin ist bislang nicht veröffentlicht worden. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte die Botschaft ihres Vorsitzenden Georg Bätzing an die römischen Glaubensbrüder und den Papst im Netz publiziert.

Zwar hob Kardinal Ladaria die Bemühungen der deutschen Bischöfe, dem Missbrauch mit Aufklärung, Strafen und Vorbeugung entgegenzutreten, anerkennend hervor. Jedoch verurteilt er zentrale Positionen des deutschen Reformprozesses Synodaler Weg aufs Schärfste.

Kritik: Synodaler Weg fußt auf ungesicherten Behauptungen

So kritisierte Ladaria beispielswese, die Texte des Synodalen Weges enthielten "allgemeine Aussagen über die im Volk Gottes vorhandenen Positionen, anspielende Verweise auf wissenschaftliche (...) Erkenntnisse, die noch in der Diskussion sind, (...) und schließlich Verweise auf ungenannte Theologen". Es handele sich dabei um ungesicherte Behauptungen, so der Kardinal.

Auch das Kirchenverständnis des Synodalen Weges stößt bei den Kurienkardinälen auf Unverständnis. Der Synodale Weg wolle die Kirche "auf eine bloße Machtinstitution reduzieren oder sie von vornherein als eine strukturell Missbrauch hervorbringende Organisation betrachten, die so schnell wie möglich unter die Kontrolle von Oberaufsehern gebracht werden muss", so Ladaria.

Kardinäle: Synodaler Weg widerspricht Zweitem Vatikanischem Konzil

Zudem widersprächen die Texte der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Sendung der Bischöfe. Es sei "nicht möglich, diese heikle und entscheidende Aufgabe im Leben der katholischen Kirche mit anderen Ämtern in der Kirche gleichzusetzen, wie zum Beispiel mit denen der Theologen und der Experten in anderen Wissenschaften", schreibt Ladaria.

Auch die Ideen des Synodalen Wegs zur Reform der katholischen Sexuallehre ecken im Vatikan an: Die Synodal-Texte vermittelten den Eindruck, die kirchliche Lehre müsse komplett verändert werden. Dagegen betont Ladaria, die Bewahrung des "Leben empfangenden und weitergebenden Charakters des Menschen" bleibe Aufgabe der Kirche entgegen der "fortschreitenden Kommerzialisierung der menschlichen Existenz".

Unverständnis für deutsche Haltung in Frauenfrage

Bei der Frage nach einer stärkeren Gleichberechtigung von Frauen kritisiert der Kardinal wiederum die Position des Synodalen Wegs: Dieser reduziere alles auf die Behauptung, dass die Würde der Frauen nicht respektiert werde, weil sie keinen Zugang zur Priesterweihe haben. Das sei Polemik.

Kardinal Marc Ouellet bemängelte, die Ideen des Synodalen Weges enthielten viele Elemente, deren Menschenbild und Kirchenverständnis "ernsthafte Schwierigkeiten aufwerfen". Kritiker sprächen deswegen bereits von einem "latenten Schisma", also einer Kirchenspaltung, durch den Synodalen Weg, so Ouellet.

Kardinal Ouellet forderte "Moratorium" für Synodalen Weg

"Ich weiß sehr gut, dass es nicht Ihre Absicht ist, einen Bruch mit der universalen Gemeinschaft der Kirche herbeizuführen", so der Kardinal. Es sei aber "auffällig, dass die Agenda einer begrenzten Gruppe von Theologen (...) plötzlich zum Mehrheitsvorschlag des deutschen Episkopats geworden ist: Abschaffung des Pflichtzölibats (...) Zugang von Frauen zum geweihten Amt, moralische Neubewertung der Homosexualität, strukturelle und funktionale Begrenzung hierarchischer Macht, von der Gender-Theorie inspirierte Überlegungen zur Sexualität".

Es entstehe der Eindruck, so Ouellet, als ob Missbrauchsskandale "ausgenutzt wurden, um andere Ideen durchzusetzen, die nicht unmittelbar damit zusammenhängen". Ouellet schlug deshalb ein "Moratorium" für den Synodalen Weg vor. Dieser Vorschlag wurde jedoch von fast allen deutschen Bischöfen in Rom bereits am vergangenen Freitag abgelehnt.

