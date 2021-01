Schallplatten-Boom: Vinyl als Ausgleich zum digitalen Konsum

Seit Jahren steigen die Verkaufszahlen von Schallplatten. Und es sind nicht nur ältere Musikfreunde, die sich an der Qualität von Vinyl erfreuen, gerade bei den Jungen sind Platten im Trend.

Viel Geld für einst verscherbelte Plattensammlungen

Es ist ein spannendes Phänomen, das sich bei so manch einem Musikfan beobachten lässt. Während viele in den 1990er-Jahren ihre Schallplatten verkauften, um auf die neu herausgekommene CD umzusteigen, wollen sie heute ihre Plattensammlungen von anno dazumal wieder zurückhaben - und zahlen teils Unsummen dafür.

Kein Wunder: Die Lust auf Vinyl ist deutlich gestiegen und das treibt die Preise auf dem Gebrauchtmarkt nach oben. Aber auch die heute 20- bis 30-Jährigen, die praktisch ohne Plattenspieler im Elternhaus aufgewachsen sind, interessieren sich für dieses analoge Zeitalter und kaufen Vinyl. Aber was ist es, was Menschen so anziehend an diesem Tonträger finden?

Der Schallplatten-Hype

Als "Hype" und Vintage-Trend bezeichnet es Kleopatra Sofroniou auf der einen Seite, wenn sie an die junge Generation denkt. Aber sie sieht in diesem wachsenden Interesse für Schallplatten auch etwas Nostalgisches - eine Sehnsucht nach einer technologisch weniger komplexen Zeit und einen Ausgleich zu einer "Digitalisierung des ganzen Lebens", wie sie sagt.

"Der Besitz einer Schallplatte scheint für viele ein Ausgleich zum digitalen Konsum zu sein." Kleopatra Sofroniou

Als General Manager Classics kümmert sich Kleopatra Sofroniou um die weltweite Vermarktung und Kommunikation aller Aufnahmen und Projekte des Labels Deutsche Grammophon. Sie weiß, dass Vinyl für Sammler nie ganz weg gewesen sei, insbesondere in der klassischen Musik. Hier habe es über die Jahre hinweg Pressungen von "ikonischen Aufnahmen" gegeben, etwa die Beethoven-Sinfonien mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung des legendären Herbert von Karajan.

"Man kauft eine Schallplatte, um seine Lieblingsmusik besitzen zu können." Kleopatra Sofroniou

Anfassen und Hören

Während die einen Musikfans ganz auf den Komfort von Streaming setzen, wollen andere wiederum ihre Lieblingsmusik in Händen halten und besitzen. Und durch bewusstes Musikhören die Zeit entschleunigen, in einer Welt, die sich jeden Tag schneller zu drehen scheint. Andere dagegen sind vom Klang einer Schallplatte überzeugt und dann gibt es noch Sammler, die in Vinyl wie in Aktien investieren und auf eine mögliche Wertsteigerung spekulieren.

Vinylverkäufe in Deutschland

Laut Bundesverband Musikindustrie steigt seit 2007 der Absatz von Schallplatten in Deutschland - abgesehen von 2018, hier waren die Verkäufe leicht rückläufig. Während 2006 noch etwa 300.000 Schallplatten über die Ladentheke gingen, waren es 2019 schon 3,4 Millionen Einheiten. Dennoch bleibt die Schallplatte eine Nische im Musikmarkt. So betrug der Umsatzanteil von Vinyl im gesamten Musikverkauf 4,5% im ersten Halbjahr 2020 in Deutschland. Zum Vergleich: Der Anteil der CD-Alben betrug 20%, Audio-Streaming 65,7%. (Bundesverband der Musikindustrie)