"Schäme mich zu Tode": Cornelia Funke betrauert Klimawandel

Cornelia Funke (62), weltbekannte Autorin von Kinder- und Jugendbüchern wie "Die Wilden Hühner", "Tintenwelt" und "Drachenreiter", fürchtet ernsthaft, dass die Menschheit als "fehlgeschlagenes Experiment" enden könnte. Grund dafür sei das Versagen ihrer Generation: "Als ich 17 war, habe ich gedacht, ich mache diese Welt etwas besser – und jetzt schäme ich mich zu Tode für die Welt, die ich euch überlasse. Wir sind selbstsüchtiger und verantwortungsloser gewesen, als wir es gehofft hatten. Ich finde, wir müssen uns alle entschuldigen", sagte sie in einem Gespräch mit der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit". Sie habe das vor einigen Monaten bei einer Veranstaltung mit Kindern und Jugendlichen jedenfalls getan.

"Ich muss wohl bis zum nächsten Leben warten"

Gefragt, was sie machen würde, wenn sie über "magische Kräfte" verfügen würde, antwortete die Schriftstellerin: "Vielleicht würde ich die Zeit um 200 Jahre zurückdrehen, so dass ich Schaden wiedergutmachen könnte. Oder ich würde mit einem Schnipsen alles Plastik aus den Ozeanen entfernen. Wobei, dann würde der Mensch einfach weiter produzieren." Sie würde auch gern Orang-Utans in Borneo retten: "Aber das muss wohl bis zu meinem nächsten Leben warten."

Ihre Farm im kalifornischen Malibu hat Funke nach eigenen Worten verlassen und zog ins italienische Volterra um, obwohl sie ihre alte Wahlheimat für einen "magischen Ort" hielt: "Dann kam der Winter, und wir hatten nur fünf Tage Regen. Ich konnte sehen, wie die Pflanzen verdorrten. Es gab kein Frühlingsblühen, stattdessen den ersten Feueralarm im Januar. Normalerweise kommt der im Oktober. Ich weiß noch genau, wie ich dachte: Du sitzt gerade im Schaufenster des Klimawandels." Es gebe leider keine Hoffnung, dass die Situation in den kommenden Jahren besser werde.

"Der Mensch ist in Kalifornien gescheitert"

"Eigentlich sollte der Mensch Kalifornien verlassen und zugeben, dass unsere Art der Zivilisation dort gescheitert ist", so Funke, die sich als "zweckpessimistisch" beschrieb, "dass die Einzigen, die mit diesem Land umgehen konnten, die amerikanischen Ureinwohner waren. Von ihnen hätten wir viel lernen können. Stattdessen kommen immer mehr Millionäre nach Malibu. Wenn man alles Geld der Welt hat, kann man Unsummen in Bewässerung und Feuerabwehr stecken. Die armen Erntearbeiter werden sich dagegen das Essen bald nicht mehr leisten können."

Es sei "absolut unvernünftig", wenn sie sich für "ein, zwei Lesungen" ins Flugzeug setze: "Allein, was das für die Umwelt bedeutet!" Immerhin: Der gerade erschienene dritte Band von "Drachenreiter" spielt noch in Malibu: "Den Ozean vermisse ich doch sehr." Tiefes Wasser allerdings jage ihr eine "Heidenangst" ein, sie habe erst mit 17 schwimmen gelernt.