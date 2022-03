Scala-Chef Meyer: "Netrebko hat sich vorbildlich verhalten"

Die Aufregung um Sopranistin Anna Netrebko hält an: Auf Twitter werden die Meinungen im Sekundentakt ausgetauscht, teilweise auch von prominenten Diskutanten wie dem ZDF-Moderator Jan Böhmermann. Die einen sprechen von "Heuchelei", weil die Sängerin erst jetzt unter Druck geraten ist, obwohl sie seit Jahren für Putin Propaganda gemacht habe, andere wähnen sich schon in der "Hexenverfolgung" der McCarthy-Ära der frühen fünfziger Jahre in den USA.

Wieder andere fragen sich, warum die eingebürgerte Österreicherin von ihrem Wohnsitz Wien nicht in ihr Heimatland Russland umsiedelt, wenn sie mit der dortigen Regierung so sehr einverstanden sei. Und dass Netrebko als Puccinis "Turandot" an der New Yorker Met im kommenden April und Mai ausgerechnet durch die Ukrainerin Liudmyla Monastyrska (46) ersetzt wird, sorgt auch für Wirbel. Europa sei total "hysterisch" geworden, heißt es verschiedentlich, und solle doch am Besten den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als Dirigenten verpflichten.

Netrebko: "Ich bin gesund"

Der Intendant der Mailänder Scala, der Österreicher Dominique Meyer (66), hat sich inzwischen bemüht, die internationale Aufregung um die Absage der russischen Sopranistin Anna Netrebko zu dämpfen. Sie sollte ab 9. März an dem prestigeträchtigen italienischen Opernhaus ihr szenisches Debüt in der Titelrolle von Francesco Cileas Oper "Adriana Lecouvreur" (1902) geben.

Netrebko hatte die Rolle konzertant bereits 2019 bei den Salzburger Festspielen gesungen. Doch die Russin hatte in Mailand erbost abgesagt, nachdem im Netz tagelang zu lesen gewesen war, sie sei "erkrankt". Das stimme nicht, schrieb die Sopranistin, sie sei gesund, werde aber trotzdem nicht erscheinen, weil wegen des Kriegs in der Ukraine aus ihrer Sicht nicht die angemessene Zeit zum Musizieren sei. Der Vorfall wurde von der russischen Presse groß aufgemacht und als Beweis dafür verkauft, dass die Medien im Westen fälschlich berichten.

Meyer: "Es ist besser, wenn sie nicht singt"

Grund dafür war nach Meyers Angaben ein Missverständnis: "Ich bin erstaunt über all die falschen Dinge, die geschrieben wurden und nichts mit der Realität zu tun haben. Die Wahrheit ist, dass Netrebko am Sonntag ein wenig erkältet war und sich einem Covid-Test unterzogen hat, der negativ war. Dies steht nicht im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, gegen den sie sich bereits ausgesprochen hat. Unwahre Nachrichten haben jedoch Folgen: Netrebko war wütend über die Presseberichte und hat daraufhin beschlossen, nicht in Mailand zu singen."