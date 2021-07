Hat sich gut gehalten: Die Sauregurkenzeit wird 200 Jahre alt

Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit: Eine etwa drei Meter lange Würgeschlange sei ihrem Halter entwischt, in Haldensleben (Sachsen-Anhalt), so meldeten die Agenturen und warnten: Der Python töte seine Beute "durch Umschlingen". Das Polizeirevier Börde hatte es ins Vermischte geschafft. Damit war sie ein weiteres Mal eingeläutet worden – jene Zeit, die vor genau 200 Jahren erstmals in einem Dokument deutscher Sprache auftauchte: die Sauregurkenzeit.

Pünktlich zum Sommerloch

Der Berliner Komponist und Musiker Carl Friedrich Zelter fixierte sie seinerzeit nicht nur als Erster am 31. Juli 1821 in einem Brief an Goethe, als er schrieb: "Unser Theater ist jetzt wieder lavirend [sic], wie immer in der Sauergurkenzeit, und das alte große Operntheater wird repariert." Zelter legte am 19. Juli 1828 noch mal nach, offenkundig angetan vom neuen Wort: "Hier zu Lande geht es eben etwas mager her; die Kaufleute nennen's: die Sauergurkenzeit [sic]."

Seitdem kehrt sie verlässlich Jahr für Jahr wieder in den sommerlöchernen Tagen, wenn so gar nichts mehr geschehen will, die Politik und auch sonst alle Welt in den Ferien ist und wir Journalisten uns aufgerufen fühlen, aus Nachrichten, die keine sind, welche zu machen. Das wusste schon Erich Mühsam, der alte Anarchist, weshalb er über die Sauregurkenzeit ein schönes Gedicht geschrieben hat vor über hundert Jahren. Am 11. Juli 1907 war es im "Blaubuch", einer "Wochenschrift für öffentliches Leben, Literatur und Kunst" zu lesen: "Dies ist die Zeit der sauren Gurken, / Wo Gott der Ruhe pflegen will. / Und alle Gauner, Troddel, Schurken / Der feindlichen Partei'n sind still. // Still sind die kämpfenden Betriebe / Wie Schule, Parlament, Natur; / Und alles müht sich nun um Liebe, / Familienglück und Badekur. // Nur die auf Redaktionen schalten / Bei unzulänglichem Salär / Die füllen Tag und Nacht die Spalten / Erfinderisch mit faits divers."

Sauregurkenzeit kommt von "Zores und Jokreszeit"

Faits divers, nebensächliche Ereignisse, die sonst nicht der Erwähnung wert sind, finden so in die Zeitungen, und was heute eine entkrochene Würgeschlange, war früher eine plötzlich gesichtete Seeschlange. Die "Bukowiner Rundschau" vom 23. August 1887 berichtete über ein "73 Meter langes" Seeschlangenmonstrum, das ein amerikanischer Kapitän laut Admiralitätsbehörde "mit vier wohlgezielten Kanonenschüssen" getötet habe, als dieses "Ungethüm" seinem Schiff zu nahe kam: "Die stark pulsirenden [sic] Trümmer des zerschossenen Ungeheuers setzten die Oberfläche des Meeres auf die Umgebung von zehn Seemeilen in lebhafte Bewegung", notierte der Kollege seinerzeit, allerdings erschien sein Artikel in der "Bukowiner Rundschau" bas de page, am unteren Zeitungsrand, in einem Feuilleton, das, man ahnt es schon, "Die Sauregurkenzeit" hieß. Woran man erkennen mag: Schon seit ihrer Einführung ist diese Zeitrechnung Gegenstand liebevoller Auseinandersetzung – auch etymologischer Natur. Anders als gern angenommen, hat die Sauregurkenzeit nichts mit eingelegtem Spreewälder Gemüse zu tun. Vielmehr leitet sie sich von der jiddischen Redensart "Zores und Jokreszeit" her, welche eine Periode der Not und Teuerung bezeichnet. Aus Zores und Jokreszeit machten die Berliner offenbar kurzerhand die Saure-Gurken-Zeit.

Und so fand das Wort ins weite Land, das saisonal an Nachrichtenarmut leidet. Nichts Aufregendes passiert, alles dämmert und döst so dahin in der Hitze. Weshalb Hans Castorp, der ja bekanntlich im Hochsommer nach Graubünden reist, dort in Davos auf dem "Zauberberg" gemaßregelt wird: "Castorp, alter Schwede, Sie langweilen sich... Sie sind verhätschelt mit Sensationen, und wenn Ihnen nicht alle Tage was Erstklassiges geboten wird, so mucken und muffen Sie über die Sauregurkenzeit." Das Roman-Kapitel, in dem Thomas Mann dies seinen Hofrat Behrens sagen lässt, heißt übrigens – äußerst treffend – "Der große Stumpfsinn".