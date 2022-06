"Saufende Dichterlegende": Charles-Bukowski-Festival in Bamberg

Die Bamberger Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar hat die Schirmherrschaft für das Festival zu Ehren des 1920 in Deutschland geborenen Literaten Charles Bukowski übernommen. "Bukowski selbst hat das Bild des saufenden Dichtergenies nach Kräften gefördert. Mittlerweile wird er aber auch in der Literaturwelt gebührend gefeiert", so Siebenhaar. Veranstalter ist die Charles-Bukowski-Gesellschaft, die ihren Sitz in Bamberg hat. Die Gesellschaft hat das von Dienstag bis Samstag dauernde Festival unter das Zitat "Ausdauer ist wichtiger als sonstwas" gestellt. Es hätte eigentlich im Jahr 2020 stattfinden sollen - zum 100. Geburtstag Bukowskis - doch Corona grätschte dazwischen.

Die dunkle Seite des amerikanischen Traums

Das vielfältige Programm richtet sich sowohl an Bukowski-Fans als auch an alle, die einen außergewöhnlichen Literaten kennenlernen möchten, der sich zeitlebens autobiografisch gefärbt mit den dunklen Seiten des amerikanischen Traums auseinandergesetzt hat. Das Festival beginnt am Dienstag um 19 Uhr im Lichtspiel-Kino. Manche Programmpunkte sind kostenfrei, andere kosten Eintritt.

Bukowski-Tochter reist aus USA an

Im Rahmen des Festivals wird es kostenfreie Vorträge der international führenden Charles-Bukowski-Forscher und Literatur-Experten David Calonne und Abel Debritto geben. Zudem finden Lesungen, Filmvorführungen sowie eine Konzertlesung mit der preisgekrönten Lyrikerin Nora Gomringer und den Akademisten der Bamberger Symphoniker statt. Ehrengast des Festivals ist Marina Bukowski, die Tochter von Charles Bukowski, die aus Kalifornien anreist. Außerdem wird der erste deutsche Verleger von Charles Bukowskis Gedichten, Benno Käsmayr, zusammen mit seiner Tochter, Sarah Käsmayr, einen Vortrag halten.

Charles Bukowski starb 1994 in L.A.

Charles Bukowski wurde 1920 im rheinland-pfälzischen Andernach geboren. Er starb 1994 in San Pedro / Los Angeles an Leukämie. Zu den bekanntesten Werken des Dichters und Schriftstellers zählen unter anderem "Das Schlimmste kommt noch", "Fast eine Jugend" oder "Der Mann mit der Ledertasche". Filme auf Basis seiner Bücher sind unter anderem "Factotum" und "Barfly".