Saufen und siegen: Europäischer Filmpreis geht an "Der Rausch"

Der Europäische Filmpreis will so etwas sein wie der Oscar für Europa. Er wurde vor über 30 Jahren auf Initiative von Ingmar Bergman gegründet, der damals bereits den europäischen Film bedroht sah, und der den "bewundernswerten Reichtum Europas" wahren wollte. Mittlerweile hat die Europäische Filmakademie, deren Mitglieder nach dem Vorbild des Oscars aus den verschiedensten Berufssparten der Filmbranche kommen, rund 3800 Mitglieder, die alle stimmberechtigt sind. Verliehen wird der Preis jedes zweite Jahr in einer anderen europäischen Stadt.

BR geht leider leer aus

Pandemiebedingt wurde daraus jedoch eine Online-"Gala", die am Samstagabend in Berlin stattfand, moderiert von Steven Gätjen, und mit vielen Online-Schalten zu den Nominierten. Bei der Verleihung half auch ein Zuspieler mit Bundeskanzlerin Angela Merkel als Gratulantin für den Europäischen Filmpreis und Wim Wenders und Geschäftsführerin Marion Döring wenig: da konnte sich Moderator Steven Gätjen noch so bemühen, es blieb eine eher trockene Schaltkonferenz. Im Studio saßen drei Personen, Wenders, Döring, und der britische Filmproduzent Mike Downey. Für die Preisankündigungen kamen dann jeweils Patinnen und Paten zur Ankündigung vor die Kamera.

Bei der Preisverleihung wurden auch die langjährigen Mentoren des Europäischen Filmpreises, Marion Döring und Wim Wenders geehrt. Wenders übergibt sein Amt als Präsident der Europäischen Filmakademie nach über 30 Jahren an die polnische Regisseurin Agnieszka Holland. Auch der Bayerische Rundfunk war nominiert: seine Co-Produktion "Martin Eden" aus Italien war gleich viermal im Rennen, ging jedoch leer aus.

Vier Preise für Vinterberg und seinen "Rausch"

Großer Gewinner des 33. europäischen Filmpreis ist "Der Rausch" des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg, der zu den Initiatoren der Dogma-Film-Bewegung gehört. Sein neuer Film, den er bei der Preisverleihung seiner verstorbenen Tochter widmete, ist auch Dänemarks Oscarkandidat. Er erzählt von einem Lehrer und seinen drei Freuden, die einen konstanten Alkoholpegel halten wollen und damit gleichzeitig ihre individuelle und gesellschaftliche Position hinterfragen.

Vinterberg wurde als bester Regisseur gewürdigt, sein Film als bester Europäischer Film des Jahres, und auch der Drehbuchpreis ging an Vinterberg und seinen Co-Autor Tobias Lindholm. Zudem wurde einer der Darsteller des Films, Mads Mikkelsen, als bester Europäischer Schauspieler gefeiert.

Als beste deutsche Darstellerin wurde Paula Beer für ihre Rolle in Christian Petzolds Film "Undine" ausgezeichnet, der Film lief im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale. Beer bekam dort bereits den Silbernen Bären. Der Preis für den besten Dokumentarfilm des Jahres ging nach Rumänien an Alexander Nanau für "Collective": Einen Film, der die Korruption im rumänischen Gesundheitswesen zum Thema hat.

Problem des Europa-Oscars: Zu viele unbekannte Namen

Das funktionierte mal mehr - wie bei Annabelle Mandeng aus "Berlin Alexanderplatz", die in perfektem Englisch und top-professionell auch in jeder Oscar-Show stehen könnte - oder auch mal weniger, wie bei dem Berliner Schauspieler und Regiedebütanten Kida Khodr Ramadan (u.a. bekannt aus "4 Blocks"), der in seinem Sweatshirt mit den goldenen "Hugo Boss"-Lettern eher in eine Quizshow gepasst hätte. Ramadan konnte mit den vielen ihm offenbar unbekannten Namen der europäischen Nominierten eher wenig anfangen.

Aber damit stand er nicht allein: der Charakter Europas mit seiner regionalen Vielfalt und seinen unterschiedlichen Sprachen bedingt eben auch seine große Bandbreite an unterschiedlichen Talenten, die zumeist nur im eigenen Land bekannt sind.