Saufen und raufen auf Ithaka: "Pénélope" in Frankfurt

In Frankfurt hat sich die Frau äußerlich perfekt der Männerwelt angepasst, trägt schwarzen Anzug und weiße Bluse, läuft rum wie eine Führungskraft aus irgendeinem Banken-Hochhaus. Ist also gleichsam unsichtbar zwischen all den Jung-Managern, die sich auf Ithaka zum Teambuilding mit Saufen und Raufen treffen. Bühnenbildner Rifal Ajdarpasic machte das triste Dach eines Strandbungalows zum Schauplatz der Geschichte: Ein paar Treppenabgänge, eine rostige Satellitenschüssel, herumstehende Weinkisten, billige, kunststoffbespannte Gartenstühle.

Öde Zypressen ragten in die Höhe

Insgesamt eine schäbige Ecke mit einer allerdings überraschenden Aussicht: Weißes Rauschen ist am Horizont zu sehen, also das Flimmern wie bei einem Fernseher, der keinen Empfang hat. Das hatte Witz, zumal davor ein paar öde Zypressen in die Höhe ragten. Vom tröstlichen Meer, vom beschaulichen Strand war in diesem Fall also wirklich nichts übrig geblieben.