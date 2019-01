Sauberes aus Sandersdorf: Darum müsst ihr zu "Pam Pam Ida"

Szenen wie aus einem Film von David Lynch. Gefühlsexzesse. Rollenprosa vom Stammtisch – daraus bestehen im Wesentlichen die Mundart-Texte von Pam Pam Ida. Geschrieben werden sie von Andreas Eckert, einem sympathischen Endzwanziger, der auch die Musik komponiert und mit seiner Band schon jetzt als Fixstern am Heimatsound-Himmel gilt.

Kritik durch hemmungslose Übertreibung

Ihr zweites Album „Sauber“ zeigt auf dem Cover einen unbekleideten Herrn von hinten in einem Waschsalon und ist eine Art Konzept-Album. „Man wäscht seine Seele rein oder man macht sich mal wieder so richtig nackert und beschäftigt sich mit den Problemen, die einen einfach umgeben, die man nicht weg lügen kann“, sagt Eckert im BR24-Interview. „Die ganzen Themen, die beschäftigen einen einfach. Dass wir einfach viel zu viel konsumieren, viel zu wenig auf die Umwelt schauen - und dass das natürlich spätere Generationen ausbaden müssen.“

Kritik durch hemmungslose Übertreibung könnte man nennen, was Pam Pam Ida mit einigen Liedern praktizieren. Auch musikalisch schrecken sie vor kaum einem Klischee zurück, um es dann aber zu brechen, zu konterkarieren oder in etwas unerwartet Schönes zu verwandeln. Andreas Eckert hat immerhin fünf Jahre an der Musikhochschule in Regensburg studiert:

„Das gibt manchmal einfach die Sicherheit, zu wissen: hey, man kann sich jetzt einfach Sachen zutrauen. Wenn dann ein Tonsatz-Professor vorn sitzt und sagt: ‚In der Popmusik geht’s nur darum: Es gibt keine Regeln – erlaubt ist, was gefällt.‘ Und dann hab‘ ich mir gedacht: schreibst einfach mal Streichernoten – und so hab‘ ich da die Vision bekommen von einer Band mit Streichern.“

Isinam pam pam ida, isinam pam pam ida!

Aus der Vision wurde bald eine echte Band: Pam Pam Ida & das Silberfischorchester. Der seltsame Bandname, erzählt Eckert, entstammt einem Mantra, das dem Schlagzeuger der Band im Traum zugeflogen sein soll: „Isinam pam pam ida, isinam pam pam ida – und dann hab ich mir gedacht: Pam Pam Ida, das klingt so verrückt, und so nichtssagend, so leer, so dadaistisch und kindlich, da kann man sich so viel drunter vorstellen, das lässt so viel Freiraum, so viel Spielraum – das wär‘ doch ein guter Name für ein neues musikalisches Projekt.“

Der Name ist inzwischen bayernweit bekannt, auch wegen des mitreißenden Auftritts beim Heimatsoundfestival 2017 im Passionstheater Oberammergau, der auf Bayern 2 und im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Sympathisch auch, das Andreas Eckert bei jeder Gelegenheit betont, die Band sei in Sandersdorf im Kreis Eichstätt daheim.

Lieber Eichstätt als Englisch

Einst hat er mit einer englischsprachigen Band namens Ludwig Two eine internationale Karriere angepeilt. Dass er jetzt in seinem Heimatdialekt singt, hat Eckert aber nie bereut – gerade weil er findet, dass Texten im eigenen Dialekt um einiges anspruchsvoller ist: „Jeder versteht jedes Wort von dir“, sagt er. „Und du selber woast aa genau, wos du singst, also du muast füa des grad steh! Von dem her: also ma muas si scho ganz genau überlegn, was ma da sagt. Also so an Liebesschnulzen-Text, wie auf Englisch ma des gean mal raushaut, is dann nimmer so schnell möglich. Zumindest ned, wenn ma sich dabei ernst nehma wui.“

Heute (9.1.) und morgen (10.1.) präsentieren Pam Pam Ida & das Silberfischorchester ihr neues Album „Sauber“ in München - im Lustspielhaus und im Schlachthof. Für das Konzert heute Abend im Lustspielhaus gibt es noch Restkarten, das Konzert morgen im Schlachthof ist ausverkauft. Bayern 2 präsentiert auch die weitere Tournee der Band. Im Januar spielt Pam Pam Ida noch in Regensburg, Ingolstadt, Ansbach, Dorfen und Aschaffenburg.