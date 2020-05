Sauberer Fake: Warum die Sehnsuchtsbilder täuschen

Ewiges Geheimnis der Dialektik: Während unser Leben durch das Coronavirus nahezu lahmgelegt wird, nimmt das Leben der Wildtiere Fahrt auf. Aus einem Dorf in der chinesischen Provinz Yunnan erreichen die digitale Netzgemeinde Fotos von Elefanten, die seelenruhig durch ein Dorf spazierten, Kornwein tranken und ihren Rausch in einer Teeplantage ausschliefen. Hunderttausendfach wurden die schlafenden Dickhäuter auf Twitter, Instagram und Tik Tok geteilt – ein entzückender Lichtblick voller Analogiezauber zu üblicherweise menschlichem Verhalten.

Der Anblick der Delfine in den Kanälen von Venedig, deren Wasser schon wenige Tage nach Ausbleiben der Kreuzfahrtschiffe wieder absolut tierfreundlich geworden war, löste eine Welle des Trostes aus. Wenn wir schon zuhause sitzen müssen, dann kommen wenigstens Tiere wieder zu ihrem Recht.

Mitten in den Bergen

Gute Sicht auch in Kathmandu, und in Indien lässt sich der Himalaya wieder blicken. Aus Städten natürlich, die gewöhnlich im Smog versinken. Unerheblich, dass ein und dasselbe Bild für verschiedene Orte herhalten muss. Bemerkenswert ist auch ein Gute-Himalaya-Sicht-Foto einer Frau vor dem Hintergrund schneeverwehter Berge. Zum Zeitpunkt der Aufnahme befindet sich die Frau aber nunmal mitten in den Bergen, also nicht etwa so weit entfernt, dass der Panoramablick irgendwie bemerkenswert wäre. Sie trägt Handschuhe, Mütze und eine wattierte Jacke, ihr Weg ist steil und es ist ein nebelfreier Tag. Soweit der Horizont der Wünsche.