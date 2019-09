Was Netzexperte Sascha Lobo vom "Realitätsschock" erwartet

Keine Frage, der Autor hat fleißig recherchiert, das Buch bietet reichlich Fakten und Zahlen auf. Und auch wenn es hier und da ein paar Klischee-Wertungen und Ich-Aussagen gibt, ist Lobo erfreulicherweise nicht ideologiegetrieben. Er moralisiert, missioniert, maßregelt und doziert nicht, sondern analysiert, fügt zusammen und beschreibt. Eine angenehme Offenheit durchzieht dieses Buch – und eine gewisse Ratlosigkeit. "Etwas scheint zu Ende zu gehen, etwas anderes scheint anzufangen, aber wir können die Umrisse des Neuen bisher nur schemenhaft erkennen", schreibt Lobo.

Lobo setzt auf die Jugend

So weit, so misslich. Weil ein Realitätsschock nach Ansicht des Autors aber nichts ausschließlich Negatives sein muss, sondern im Gegenteil oft auch Handlungsfenster öffne, wartet man am Ende begierig auf die Lehre aller Lehren. Was also bietet uns Sascha Lobo an?

Er setzt auf die Jugend. Der Fluss der Erfahrung habe sich umgedreht, schreibt er, junge Menschen erklärten ihren Eltern die Jetztzeit und ihren Lehrern, wie das Netz funktioniert. Die Jugend habe ein Rezept gegen den Klimawandel gefunden: Millennials seien kaum an Autos interessiert und wollten tatsächlich Konsumverzicht üben. Und das ist noch nicht alles: "Diese jüngere Generation unterscheidet sich von allen davor dadurch, dass sie früh lernt, mit Feedback durch das Publikum umzugehen. Mädchen benutzen soziale Medien dabei fast immer intensiver als Jungs. Eine durchschnittliche Sechzehnjährige hat bereits Hunderte Stunden in eine Kamera gesprochen und ihre Kommunikation immer wieder mit den öffentlichen Reaktionen abgeglichen."

Ja, wenn das so ist, dürfen wir von der Realität geschockte Bürger uns beruhigt zurücklehnen und auf die Mädchen hoffen. So etwas hört man selten. Lobos solides Buch ermöglicht eine nette, streckenweise lehrreiche Lektüre. Von seinen 100.000 Facebook- und 750.000 Twitter-Followern geliket und gepostet, wird so etwas vermutlich ein Bestseller.