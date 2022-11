Sarah Straub: Die Kraft des Erinnerns bei Demenz

Wenn Sarah Straub an ihre Kindheit denkt, was sie geprägt hat, dann schaut sie gerne in Richtung Gundelfingen. "Als ich Anfang 20 war, ist meine Oma an einer Demenz erkrankt. Sie war sehr schnell sehr schwer betroffen und hat einen großen Teil ihres Gedächtnisses verloren. Das war für mich eine lebensverändernde Situation. Ich habe meine Oma sehr geliebt. Ich stand ihr sehr nahe und plötzlich war sie ein anderer Mensch."

Sie studiert Psychologie, obwohl sie als Jugendliche eigentlich immer davon geträumt hat, Musikerin zu werden. Während der Pflege ihrer Großmutter gewinnt ihr Studium einen viel höheren Stellenwert und sie promoviert zum Thema Demenz. "Ich wollte mich um sie kümmern und ihre Lebensqualität erhalten. Und das habe ich eben nicht gut geschafft, weil ich über das Thema nichts wusste."

Demenz: Erinnerungen beleben

Heute arbeitet sie in der Demenzforschung am Uni-Klinikum Ulm und hat dort eine Demenz-Sprechstunde. Ehrenamtlich bietet sie eine Online-Beratung an. "Man kann bei Demenz viel machen. Die Patienten müssen gefordert werden, aktiv zu bleiben. Es ist nicht so, dass man zuschauen muss, wie sich der Zustand verschlechtert."

Sarah Straub weiß inzwischen aus vielen Studien, wie wichtig das emotionale Erleben ist. "Alles was wir erleben, speichern wir in unserem Gehirn ab. Und das ergibt unsere Erinnerungen und uns selbst. Ohne Erinnerungen verlieren wir einen großen Teil unseres Ichs."

Mit Konzert-Lesungen ermutigt Sarah Straub Betroffene und ihre Angehörigen, sich von den Schrecken der Demenz nicht lähmen zu lassen. Im Corona-Lockdown schreibt sie ihr erstes Buch "Wie meine Großmutter ihr Ich verlor". Es wird durch ihr authentisches Erzählen ein Bestseller. Man spricht über sie - auch in der Musikbranche.

Demenz: Was früher wichtig war bleibt wichtig

Heute weiß Sarah Straub sehr gut, was hilft, die Erinnerungen hervorzukramen und zu beleben. Wichtig ist zu wissen, was für die Person im Leben wichtig war. "Meine Großmutter war immer sehr gläubig. Und die Gebete, die sie mit mir als Kind gesprochen hat, die hat sie nie vergessen. Da ist die Krankheit nie herangekommen, und wir konnten sie immer gemeinsam beten."

"Zum Beispiel, wenn die Person gerne gekocht hat, wie meine Oma, dann kann man auch zusammen kochen, das ist Teilhabe. Dann lebt man ein Familienleben. Dann ist die Erkrankung auch egal. Es geht darum, dass die Personen integriert sind und bei ihren Liebsten sein können. Und das wünsche ich mir wirklich für jede Familie."

Sarahs Engagement ist eine Hommage an ihre Großmutter, die inzwischen verstorben ist. Aber in ihren Erinnerungen begleitet sie die Enkelin weiter.

Buchtipp: Sarah Straub und Wolfgang Link: Wohlfühlküche bei Demenz: Ausgewogene und sinnesanregende Gerichte für Betroffene und Angehörige. Mit hilfreichen Tipps zum Umgang mit Demenz - für mehr Lebensqualität. Erscheint am 15.11.2022 im riva Verlag.