"Santi Migranti": Fotos gegen die italienische Migrationspolitik

Erinnerung an berühmte Migranten

Massimo Pastore meint vor allem die ausländerfeindliche Politik von Innenminister Matteo Salvini. Für den Chef der rechtsnationalen Partei Lega sind Einwanderer Kriminelle und jene, die, wie Carola Rackete von der Sea-Watch 3, Flüchtlinge aus Seenot retten, "Helfer der Menschenschmugglermafia". Dass Salvinis Lega trotzdem bei immer mehr Italienern ankommt, erschreckt den Fotografen: "Unsere Politik beschwört Hass und Sozialneid. Diese Politik ist fremdenfeindlich, homophob und rassistisch. Diejenigen, die über die Einhaltung der Menschenrechte wachen sollten, treten sie nun mit Füßen".

Um sich aus seiner, wie er sagt, Komfort-Zone, zu befreien, entwickelte Pastore das Fotoposter-Projekt "Santi Migranti", zu deutsch: heilige Migranten. Er will seine Landsleute daran erinnern, dass sie selbst vor nicht allzu langer Zeit Migranten waren: Ende des 19. Jahrhunderts etwa, als Hunderttausende Italiener nach Amerika auswanderten. Oder in den 1950er-Jahren, als zehntausende aus dem Süden Italiens als Gastarbeiter in die Bundesrepublik auswanderten. Fotoposter berühmter Flüchtlinge – darunter der russische Tänzer Rudolf Nureyev, Dalai Lama Gaudenz und andere Heilige der katholischen Kirche – sollen daran erinnern.

Umdenken durch katholische Heilige?

"Ich wende mich an die Menschen in unserer Gesellschaft. Ich will sie daran erinnern, dass die Wahrheit eine andere ist, als die, die von unseren Regierenden verkündet wird. Ich nutze meine Mittel, die der Fotografie, um auf die Straße zu gehen und meine Stimme zu erheben gegen diese Regierung". Massimo Pastore hängt seine Fotoposter mit den "Heiligen Migranten" an prominenten Fassaden in verschiedenen Städten auf: bisher in Neapel, Matera, Venedig und Rom. Und provoziert damit Reaktionen. Bürger schreiben Leserbriefe für und gegen die Posteraktion an ihre Lokalpolitiker und an die Medien. In Rom wurde eines der Fotoposter, dass Pastore an einem Gebäude direkt vor dem Innenministerium anbrachte, umgehend von der Polizei entfernt. "Zu Beginn der Arbeit an diesem Projekt fragte ich mich, wie ich das Thema Migranten positiv darstellen kann. Salvini spricht immer von einer Anti-Einwanderungspolitik, einer 'politica antimigranti‘' Also setzte ich ein ‚s‘ vor anti. Das Resultat: ‚santi migranti‘, heilige Migranten", erklärt der Künstler.

Die meisten "Santi Migranti" von Massimo Pastore stellen katholische Heilige dar, denn Italien sei ja ein immer noch katholisches Land, in dem Heilige hoch verehrt werden. Wenn man also den Italienern klar mache, dass viele ihrer Heiligen selbst Migranten waren, dann könne dies vielleicht, so die Hoffnung von Massimo Pastore, ein Umdenken auslösen.