Sankt Ottilien: Wie finanziert sich ein Kloster?

Früher Morgen in der oberbayerischen Erzabtei St. Ottilien im Landkreis Landsberg am Lech. Bruder Daniel ist auf dem Weg in den Hühnerstall. Dafür trägt der Mönch robuste Arbeitskleidung.

"Der Arbeitstag beginnt gegen halb acht Uhr, bei den Tieren muss man zeitig da sein. Die fühlen sich da draußen schon sehr wohl. Ich habe vorher die Luken geöffnet, die Tiere entscheiden selber, es gibt sicher ein paar die Eiablage machen, manche ruhen, manche sind Stubenhocker und wollen nicht raus", Bruder Daniel, Missionsbenediktiner

Im Klosterdorf Sankt Ottilien in der Nähe des Ammersees leben rund 80 Missionsbenediktiner. Ihren Lebensunterhalt verdienen die Mönche des Klosters tagtäglich selbst.

Benediktsregel: Mönche sollen "von ihrer Hände Arbeit" leben

Um das zu gewährleisten, steht das Kloster wirtschaftlich auf vielen Beinen und bildet zusammen mit den Betriebsstätten ein eigenes kleines Dorf mit Verlag, Druckerei, Seminar- und Gästehaus, Gärtnerei, Brennerei, Schülerhort, Hofladen, Galerie und Landwirtschaftsbetrieb. Die Einnahmen aus den unterschiedlichen Quellen wandern in einen gemeinsamen Topf und sichern das Auskommen der Mönche.

Das Kloster ist ein Großunternehmen mit vielen Zweigen

Pater Tassilo hat Agrarwirtschaft und Theologie studiert. Das bedeutet, dass er am Wochenende Seelsorger und unter der Woche verantwortlich für Kühe, Ochsen und Kälber ist. Sein Tag startet um vier Uhr morgens.

"Wir haben zwischen 175 und 180 Milchkühe, plus die weibliche Nachzucht und die männlichen Kälber bleiben auch bei uns auf dem Hof. Heute Nacht haben wir viele Kinder gekriegt, vier Kälber, bei zweien war ich dabei, die zwei anderen, da hat die Kuh das alleine geschafft", Pater Tassilo, Benediktiner und Landwirt

Ein paar Meter weiter befindet sich das mehrstöckige Seminarhaus. Es ist offen für Anbieter und Gäste. Bruder Elias, studierter Gletscherforscher, kümmert sich im Kloster um die Besucher.

"Im Kloster hat man gerne zwei Hüte auf dem Kopf, das ist bei mir, für die Gäste da zu sein, Gästebetreuung, für Gespräche bereit zu sein, Kurse leiten. Kontemplative Kurse. Und die andere Seite ist, dass ich für Computer, Internet, Webseite zuständig bin. Das Schöne am Kloster ist: Wenn man alle Fähigkeiten, die man hat, in einen Topf wirft und die teilt, kann man ganz viel aufbauen", Bruder Elias, Missionsbenediktiner

Wenn es um das Geld geht, dann kommt Bruder Josef ins Spiel. Er ist Cellerar und kümmert sich um die Finanzen des Klosters.

"Wir haben 70.000 Quadratmeter beheizte Fläche in Sankt Ottilien. Das ist eine permanente Baustelle, wo man ständig investieren muss, man kann nicht immer alles gleichzeitig machen. Wir haben in einem Teil des Gästehauses alle Wasserleitungen erneuert, alle Elektrokabel erneuert, die Möbel erneuert, das war alles 60 Jahre alt.", Bruder Josef, Cellerar

Wer an Mönche im Kloster denkt, hat wohl eher betende und in sich gekehrte Männer vor sich.

Beten und Buchführung - die Mönche von Sankt Ottilien tun beides

Und doch gehören Bilanzen, Konten, Geschäftsabschlüsse und Investitionen zum Alltag der Missionsbenediktiner. Schließlich geht es um die Existenz des Ordens, aber auch um Löhne für die weltlichen 150 Angestellten.

"Ich bin ins Kloster gegangen, damit ich mit Geld nichts zu tun habe und jetzt ist es gerade umgekehrt, dass es um Geldsummen geht, das erlebe ich schon als belastend und es ist nicht einfacher geworden", Erzabt Wolfgang

Ora et labora - bete und arbeite - so lautete das Credo von Benedikt von Nursia. Der feste Tagesablauf und das regelmäßige gemeinsame Gebet gehören für die Missionsbenediktiner ebenso zum Alltag wie die Arbeit. Fünf mal am Tag treffen sie sich dazu. Die Mönche ziehen dafür ihre Ordenskleidung, den schwarzen Habit an und beginnen mit dem Gotteslob.