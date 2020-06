Sanierung des Augsburger Staatstheaters wird wohl noch teurer

Das Staatstheater stehe für den Stolz der Augsburgerinnen und Augsburger auf ihre Stadt. Eine Kultureinrichtung, die weit über die Grenzen der Stadt hinaus strahle; ein Zeichen dafür, welchen Stellenwert die Kultur in Schwabens größter Stadt habe. Eva Weber wird grundsätzlich, als es am Mittwoch um den aktuellen Stand bei der Theatersanierung geht. Die Oberbürgermeisterin nimmt neue Zahlen zum Anlass dafür, die grundlegende Bedeutung des Staatstheaters zu betonen. Aus gutem Grund: Die Zahlen sind unerfreulich.

Theatersanierung wird wohl 230 bis 320 Millionen Euro kosten

Sie zeigen, dass die Sanierung des Augsburger Staatstheaters wohl noch teurer wird als gedacht. Baureferent Gerd Merkle fällt die Aufgabe zu, die neue Kostenschätzung vorzustellen. Demnach ist nach jetzigem Stand damit zu rechnen, dass sich die Kosten mindestens auf rund 230 Millionen Euro belaufen. Je nach allgemeiner Preisentwicklung und weiterer Auftragsvergabe könnte am Ende sogar eine Summe von rund 320 Millionen Euro stehen, hieß es.

Baureferent: Zahlen für viele schockierend

Die Zahlen seien sicher für viele schockierend, räumt Merkle ein. Aber sie seien seriös. Man wolle niemanden blenden und es nicht darauf ankommen lassen, dass es am Ende ein böses Erwachen gebe. Die Gründe für die neue Kostenkalkulation sieht die Stadtspitze zum einen in allgemeinen Preissteigerungen, die bei einem solchen Großprojekt nicht zu verhindern seien. Außerdem sei die Sanierung jetzt in eine Phase getreten, in der das Projekt immer detaillierter werde. So habe sich beispielsweise herausgestellt, dass sich erhoffte Einsparungen bei der Bühnentechnik nicht wie geplant umsetzen lassen. Auch in Sachen Akustik könne man nicht mehr an der Kostenschraube drehen.

Anfangs wurden Kosten für Sanierung auf 186,3 Millionen veranschlagt

Ursprünglich waren die voraussichtlichen Kosten auf 186,3 Millionen veranschlagt worden. Schon bei der Bekanntgabe dieser Zahl hatte die Stadtspitze allerdings deutlich gemacht, dass bei einem Projekt dieser Größenordnung Preissteigerungen unvermeidlich seien. Was von den Mehrkosten bei der Stadt hängenbleiben wird, ist noch offen. Das werden Gespräche mit dem Freistaat zeigen, der das Projekt bezuschusst. Mit den aktuellen Plänen für die Theatersanierung befasst sich der Augsburger Stadtrat im Juli. Die Stadtspitze geht davon aus, dass sich bis dahin eine lebhafte Debatte entwickelt.

Corona reißt Loch in Augsburger Haushalt

Auch der Blick auf die allgemeine Haushaltssituation ist wenig tröstlich: Die Stadt Augsburg kalkuliert wegen der Corona-Krise für das laufende Jahr mit einem Minus von knapp 50 Millionen Euro. Im Wesentlichen führt die Stadtspitze die Entwicklung auf rückläufige Einnahmen bei der Gewerbe- und der Einkommensteuer zurück. Weber kommentiert das mit den Worten, Augsburg sei finanziell noch nie "auf Rosen gebettet" gewesen. Man habe aber sicher schon "entspanntere Haushaltsjahre" gehabt.

Augsburger OB will nicht mit "Rasenmäher" kürzen

Die Oberbürgermeisterin verspricht, dass die Stadt nicht mit dem "Rasenmäher" kürzen werde. Allerdings würden Projekte verschoben, die für das "Wohl und Wehe" der Augsburger Stadtgesellschaft weniger wichtig seien. Als Beispiel nennt sie die anstehende Sanierung von Sitzungssälen im Rathaus. Das letzte Wort habe hier aber der Stadtrat.