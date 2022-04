"Sanfter Radikaler": Frankfurter Dichter Franz Mon gestorben

Der deutsche Dichter Franz Mon ist im Alter von 95 Jahren in Frankfurt am Main gestorben, das bestätigte am Freitagnachmittag sein Verlag, S. Fischer, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Mon, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Franz Löffelholz hieß, wurde 1926 in Frankfurt geboren. Er zählt zu den bedeutendsten Vertretern der Konkreten Poesie, einer avantgardistische Strömung der modernen lyrischen Literatur. "Er ist ein aufmerksamer Beobachter, der mit den Lettern, Silben, Wörtern und Sätzen jongliert, die in der Luft liegen", schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem Portrait über ihn und sein Werk.

Er bevorzugte die Kleinschreibung

Sprache dient in der Konkreten Poesie nicht mehr der Beschreibung etwa eines Sachverhalts oder einer Stimmung. Sie wird selbst zum Gegenstand des Gedichts. Einzelne Wörter, Buchstaben oder Satzzeichen werden aus dem ursprünglichen Zusammenhang der Sprache herausgelöst und nach optischen oder akustischen Kriterien neu angeordnet - ein vielschichtiges Spiel mit dem Material Sprache. Mit seinen theoretischen Schriften trug Mon erheblich zur Etablierung der Konkreten Poesie bei und half nach dem Krieg, die literarische Avantgarde in Deutschland wiederzubeleben. Er selbst bevorzugt konsequent die Kleinschreibung und meinte dazu: "Man liest den Text anders, es gleitet mehr."

Als Jugendlicher wurde Mon als Flakhelfer eingezogen – eine Erfahrung, die seine Biographie mit der vieler wichtiger Schriftsteller und Intellektueller in der Bundesrepublik verbindet. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, studierte er Germanistik, Geschichte und Philosophie, arbeitete er als Lektor in einem Schulbuchverlag und unterrichtete bis 2000 im Bereich Grafik/Design in Kassel, Offenbach und Karlsruhe. 1959 erschien unter dem Titel „artikulationen“ sein literarisches Debüt, eine Sammlung mit Gedichten und Essays. Die "Süddeutsche Zeitung" bezeichnete Mon einmal als "sanften Radikalen", der mit seiner "großen Ruhe" beeindruckt habe.

In den vergangenen Jahren wurde es ruhiger um den Dichter, der unter anderem Mitglied in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung war und neben experimenteller Lyrik und Essays auch Hörspiele schrieb. Zuletzt erschienen von ihm im S. Fischer Verlag die Werke "Zuflucht bei Fliegen" im Jahr 2013 und "Sprache lebenslänglich. Gesammelte Essays" – eine umfangreiche Auswahl – im Jahr 2016. Nun ist Franz Mon wenige Wochen vor seinem 96. Geburtstag gestorben.