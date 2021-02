Sandalen für 76.000 Dollar: Künstler entweihen Luxushandtaschen

Die Abkürzung MSCHF soll wohl für "Mischief" stehen, was auch als "Blödsinn" oder "Unfug" übersetzt werden kann. Ob die Firma nun ein Künstlerkollektiv, ein Marken-Pirat oder eine antikapitalistische Guerillatruppe ist, das bleibt vorerst in der Schwebe. Gegenüber dem "Business Insider" sagte Gabriel Whaley, der Chef der siebenköpfigen Truppe, im Januar letzten Jahres: "Eine Marke von was? Keine Ahnung. Ein Unternehmen zu sein würde uns den ganzen Zauber nehmen. Wir versuchen etwas zu machen, was die Welt nicht mal definieren kann."

Die "Birkinstocks" sind schon verkauft

Was auch immer das Selbstverständnis von MSCHF sein mag, es scheint, dass sie "angekommen" sind, wo auch immer. Der Nachrichtensender CNN berichtet aktuell sehr ausführlich, die "New York Times" adelt die Nachwuchskünstler mit dem Hinweis, sie seien jetzt auf dem "High-Fashion-Radar" erkennbar und mit ihrer bisweilen bizarren Kombination aus Kunst, Technik und Streetwear Teil des sehr gehobenen Popkultur-Diskurses. Von den vier "Birkin"-Taschen, die angeblich von MSCHF zum Preis von insgesamt 122.500 Dollar angekauft wurden, sollen bereits drei zu Sandalen verarbeitet worden und an potente Käufer abgeben worden sein, darunter soll ein anonymer Kunstsammler sein, außerdem die Rhythm & Blues-Sängerin Kehlani und der Rapper Future, der sich mit seiner Neuerwerbung auf seinem Instagram-Account brüstete, wie "Uproxx" berichtete. Ein Paar wollen die Leute von MSCHF für sich behalten, so dass die Luxus-Treter so gut wie ausverkauft sein dürften.

Dass die Verehrer von Hermès-Produkten aufschreien, ist natürlich einkalkuliert: "Wir kommen damit klar, gehasst zu werden. Wir wollen nur keine Gleichgültigkeit", so Daniel Greenberg vom Kollektiv, und sein Kollege Kevin Wiesner wird mit dem Satz zitiert: "Wir glauben wirklich, dass in unserer Materialauswahl nichts heilig ist. Normalerweise würde ja niemand eine Birkin-Tasche auch nur anfassen." Es geht also um ein gezieltes Sakrileg in der profanen Welt des Konsums und tatsächlich, wer jemals die Schaufenster der Luxuskonzerne zum Beispiel in der Münchner Maximilianstraße näher betrachtet hat, der weiß: Dort werden Handtaschen gern auf "Altären" in Szene gesetzt und zur "Anbetung" der zahlungskräftigen Fans bereit gehalten. MSCHF gehört auf jeden Fall nicht dazu.