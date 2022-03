San-Shine-Camp am Brombachsee: 100 Prozent für die Kultur

Die Corona-Pandemie mit all ihren Regeln und Lockdowns traf die Kultur besonders hart. An Konzerte war eigentlich nicht zu denken. Volker Sanwald wollte sich damit nicht begnügen und kam auf die Idee, sein San-Shine-Camp am Brombachsee der Kultur zur Verfügung zu stellen.

Normalerweise finden in seinem Camp viele Firmenfeiern und –events statt, die pandemiebedingt aber fast alle ausfielen. Also funktionierte Sanwald sein Gelände in Absberg im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen zur Kulturbühne um. Damit legte er den Grundstein dafür, dass regionale Musiker und Bands trotz all der Corona-Maßnahmen live vor Publikum auftreten konnten.

Win-Win-Situation für alle Beteiligten

Volker Sanwald rief die Veranstaltungsreihe "Musik in die Kanne – 100 Prozent für die Kultur" ins Leben. Das Konzept: Jeder soll profitieren. Volker Sanwald selbst kümmert sich um die Örtlichkeit, die administrativen Angelegenheiten wie Gema, macht Werbung für die Konzerte und organisiert mit seinem Team den Ausschank. Für das Essen sorgt ein lokaler Festwirt, dem fast alle Volksfeste und Kirchweihen weggebrochen sind. Und für die gute Stimmung, sorgen die verschiedenen regionalen Bands, die sich um nichts kümmern müssen, außer um ihr eigenes Equipment.

Spenden für Musiker und Musikerinnen in aufgehängte Kannen

"Das Publikum ist das Brot des Musikers", sagt einer der beteiligten Künstler, aber: Viele Bands haben eine regelrechte Durststrecke hinter sich. Für die meisten waren die Auftritte im San-Shine-Camp die einzige Möglichkeit, um überhaupt vor Publikum spielen zu können. Um sie auch finanziell zu unterstützen, hängen im ganzen Camp bunt bemalte Milchkannen aus. Hier dürfen die Besucher eine Spende hinterlassen, wenn ihnen der Live-Auftritt gefallen hat.

Lagerfeuerstimmung im Winter

Damit einem die gute Laune auch bei kalten Temperaturen nicht vergeht, steckten Sanwald und sein Team einiges an Arbeit ins San-Shine-Camp. Denn auch im Winter musste alles unter freiem Himmel stattfinden. Also besorgten sie jede Menge Feuerschalen und beheizbare Stehtische, um es dem Publikum so gemütlich wie möglich zu machen. Um auch Niederschlägen zu trotzen, wurde über einen der drei Bühnenbereiche ein großes Zeltdach gespannt. So konnte die Musikreihe bei jedem Wetter durchgeführt werden. Aufgewärmt durch die Feuerstellen, heiße Getränke und Bratwürste entstand so vor allem im Winter eine besondere Lagerfeueratmosphäre.

Helfende Hände für die Kultur

Volker Sanwald betont immer wieder, dass all das ohne sein Team vom Camp, in erster Linie aber auch ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, nicht funktioniert hätte. So übernahm beispielsweise ein Rentner von Beginn an jedes Wochenende die Einlasskontrollen, damit die Corona-Richtlinien eingehalten werden konnten – Richtlinien, die sich ständig änderten und die Veranstalter immer wieder vor neue Herausforderungen stellten. Eine Zeit lang half sogar die Deutsche Lebens Rettungs Gesellschaft (DLRG) mit, in dem sie eine kostenlose Teststation direkt im Camp errichtete. Nur so war es möglich, "Musik in die Kanne" die ganze Zeit aufrecht zu erhalten.

Fortsetzung der Konzerte geplant

Weil die Veranstaltungsreihe bei allen Beteiligten gut ankommt, haben sich Volker Sanwald und der Absberger Bürgermeister Helmut Schmaußer (CSU) bereits geeinigt, "Musik in die Kanne" weiterlaufen zu lassen. In jedem Fall noch bis einschließlich des nächsten Winters und wahrscheinlich auch darüber hinaus.