Willkommen in der Welt von Darth Vaders Vorfahren

Da reiten Krieger hoch zu Ross auf die Besucher zu. Die schweren Brustpanzer weisen sie als Schwertkämpfer aus. Denn die Bogenschützen tragen leichtere. Was zunächst auffällt, sind die Helme in Form umgedrehter Blechnäpfe, geziert von merkwürdigen Hörnern. Der vordere Krieger trägt über dem Gesicht eine Maske mit einem Schnurrbart aus Naturhaar. Das erinnert stark an die Settings von Hollywoodfilmen. Nicht umsonst ist die Figur des Darth Vader aus "Star Wars" eindeutig von Samurai-Rüstungen inspiriert.

Ein Samurai-Museum in Dallas/ Texas

Die Objekte stammen aus einem Museum in den USA, dem Museum der Sammler Ann und Gabriel Barbier-Mueller in Dallas. Nicht-Japaner nehmen die Soldaten-Figurinen wahr wie Kunstobjekte, wie Skulpturen. So wie Kunsthallen-Direktor Roger Diederen:

Ich habe von dieser Sammlung gehört und wollte sie erstmal mit eigenen Augen sehen. Und als ich dann vor diesen Objekten stand, war ich wirklich hin und weg. Und der westliche Blick macht aus diesen Objekten Kunstgegenstände .

Wer mehr wissen will über die mehr als 100 Objekte der Ausstellung, bekommt über das erste "Oh Wow" hinaus doch noch diverse Chancen: Gleich zwei Dokumentarfilme laufen. Die Saaltexte, und natürlich erst recht der opulente Katalog, informieren über die Gerätschaften und über die rund 700 Jahre währende Sozialgeschichte der Samurai, die im 13. Jahrhundert eine Wehrpflichtigen-Armee ablösten, um im 19. Jahrhundert wieder von einer solchen ersetzt zu werden.

Der soziale Werdegang der Samurai

Dazwischen wurden aus Rittern Fürsten, dann Beamte. Es war auch einmal 250 Jahre lang Frieden in Japan, was den Samurai die Gelegenheit gab, das "Bushido" zu verfassen, übersetzt "Der Weg des Kriegers", eine Art Regelbuch zu Tugenden wie Treue, Wehrhaftigkeit, Disziplin oder Todesverachtung. Und Individualismus.

Wenn man über militärische Ausrüstung und Garderobe spricht, dann spricht man von Uniform. Uniform ist eine Form, alle müssen gleich ausschauen. Und in Japan passiert das nicht.

Manche Rüstungen sind wahre Generationenprojekte. Da vererbte der Vater seine Ausrüstung an den Sohn. Der wollte aber einen originelleren Helm, schraubte auch ein wenig am Zaumzeug herum. Dessen Sohn wiederum wünschte sich mehr Farben.