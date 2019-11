Revolution mit langer Vorgeschichte

Am Ende ging es schnell. Nach der brutalen Niederschlagung einer Demonstration Prager Studenten durch die Polizei überlebte das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei nur noch ein paar Tage. Nicht zehn weitere Jahre und auch nicht ein weiteres Jahr, wie der tschechische Schriftsteller Jáchym Topol noch am 17. November 1989 mit einer Freundin überlegte. Die Diktatur – geführt von Staatspräsident Gustáv Husák und Parteichef Miloš Jakeš – kollabierte binnen weniger Tage. Die samtenen Revolutionäre – unter ihnen der Theatermacher und Dissident Václav Havel – sorgten für einen friedlichen Übergang ihres Landes zu Demokratie und Freiheit.

Und doch: Verglichen mit anderen Ländern hinter dem Eisernen Vorhang kam der Umbruch spät. "Es war klar, dass sich etwas ändern würde", sagt der Prager Zeithistoriker Michal Kopeček: "Selbst vor dem Hintergrund, dass der von Moskau angestoßene Prozess der Perestroika in der Tschechoslowakei weitaus weniger dynamisch und liberalisierend wirkte als in Ungarn, in der Sowjetunion selbst oder in Polen. Die späten 1980er Jahre waren eine Zeit, in der die Menschen geglaubt haben, dass sich etwas verändern würde, dass man sich mehr erlauben könne, dass sich etwas durchsetzt." Dass sich aber das Regime selbst grundlegend verändern würde, hätte damals niemand erwartet.

Revolution mit Vorgeschichte

Die Vorgeschichte der Samtenen Revolution führt zurück bis in den August 1968, bis in die Tage der Niederschlagung des Prager Frühlings. Diejenigen, die damals für eine demokratische Gesellschaft eingetreten sind, wurden nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen auf vielfältige Weise schikaniert und in den Untergrund gedrängt. Nur: Mundtot gemacht wurden sie nicht, im Gegenteil: Der Traum von einem Leben in Freiheit – oder mit Václav Havels Worten: in der Wahrheit – war stärker als die Repression. Die aus der Petition "Charta 77" hervorgegangene Bürgerrechtsbewegung war eine Konsequenz dieser mutigen Haltung. Der Schriftsteller Jáchym Topol – heute Direktor der Prager Václav-Havel-Bibliothek – wuchs auf in dieser besonderen Gegenwelt. Er schrieb damals Gedichte. Und arbeitete unter anderem als Heizer, wie viele der Regime-Kritiker.

"Ich habe die Samisdat-Zeitschrift 'Revolver Revue' gemacht", erzählt Topol im Gespräch. "Wenn ich nun als älterer Mann und Vater zurückblicke, kommt mir das alles schrecklich vor. Wir waren Leute ohne Perspektive. Wir wurden von den Behörden ständig geohrfeigt, sie konnten uns in den Knast oder in die Irrenanstalt stecken. Du warst 25 Jahre alt und musstest – als Frau – als Putzfrau arbeiten, ohne jemals die Chance zu haben, zu studieren oder aus dem von Stacheldraht umzäunten Land die Nase rauszustecken, vielleicht allenfalls mal in Richtung Polen. Mit dieser Perspektive lebten wir beständig."