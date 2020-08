"Sams"-Schöpfer Paul Maar: Bewegende Geschichte seiner Kindheit

Dieser Roman einer Kindheit ist im Grunde ein Brief an den Vater. Denn dieser steht im Mittelpunkt der Erinnerungen von Paul Maar: einer, wie sich zeigen wird, ambivalenten Figur, innerlich tief geschädigt durch die Erfahrungen von Krieg und Gefangenschaft. Seinen ältesten Sohn betrachtete der Schweinfurter Bauunternehmer Edmund Maar als "ungeratenes Kind". Er lehnte zum Beispiel die große Liebe des Sohnes zum Lesen und zum Zeichnen ab. Er verbot ihm den Kontakt zu einem Mädchen aus dem Nachbarviertel. Und er verprügelte ihn immer wieder – es gab dafür ein grausames Ritual. Paul Maar spricht vom "Schatten des Vaters" und von einem "Schreckensmann": "Ich habe das auch ein wenig aufgebaut wie einen Roman, wo ein Hauptmotiv immer wieder anklingt und sich steigert. Mein Hauptmotiv war ja ein schwieriges Vater-Kind-Verhältnis. Und das fängt damit an, dass schon zum ersten Mal das anklingt, in dem ich erzähle, dass der Großvater mal meinem Vater einen Ziegelstein auf den Kopf geschlagen hat. Also auch nicht ein sehr friedliches Vater-Sohn-Verhältnis."

Der Krieg war weit weg

Paul Maar hat bereits in früheren Büchern von der eigenen Kindheit erzählt, in den von der Kritik wenig beachteten Romanen "Kartoffelkäferzeiten" und "Andere Kinder wohnen auch bei ihren Eltern". Jetzt, in seiner Autobiographie, schreibt er ganz ohne literarische Verfremdung, leise, unsentimental, berührend, dann und wann – wenn es sich anbietet – auch mit einem Augenzwinkern. Und er berichtet von einem prägenden Erfahrungsraum der Kindheit: Als die Luftangriffe auf Schweinfurt während des Zweiten Weltkriegs zunahmen, zog die Mutter – eigentlich Paul Maars Stiefmutter –, mit ihm nach Obertheres, in ein Dorf am Main. Ihre Eltern betrieben dort eine Gastwirtschaft. Der Krieg war in dieser ländlichen Welt – jedenfalls dem Gefühl nach – weit weg, sagt Paul Maar: "Ich hatte dort sehr liebevolle Stiefgroßeltern. Besonders mein Großvater, der auch ein begeisterter Geschichtenerzähler war, der hat mir sehr geholfen. Ich habe es mal gesagt: Er hat meinen innerlichen Kühlschrank aufgetaut, weil ich sehr in mich verschlossen war, durch die ganzen Kriegserlebnisse, durch den Tod meiner Mutter, dadurch, dass mein Vater weg war, dass ich mit meiner Stiefmutter zusammenlebte. Ich war traumatisiert. Und er hat das aufgelöst, sehr liebevoll und warmherzig."

Literarisch verdichtete Biographie

Die Rückkehr nach Schweinfurt – nach dem Ende der Kriegsgefangenschaft des Vaters – wurde für Paul Maar zu einer Zäsur. Das wird in seinen Erinnerungen deutlich spürbar. Zur Besonderheit dieses Buches gehören zum einen die vielen Dialoge: szenische Imaginationen, literarische Verdichtungen beim intensiven Rückblick auf die eigene Biographie. Sie zeigen, dass Paul Maar auch ein leidenschaftlicher Theaterautor ist. Zum anderen, und auch das ist besonders, kommt das umfangreiche literarische Werk Paul Maars allenfalls am Rande vor. Hier ein Blick auf die ersten Theaterstücke, dort eine Funk-Erzählung, da das Debüt "Der tätowierte Hund". Und – einer Skizze gleich – die Geschichte von Herrn Wenner, einem stillen Angestellten des Vaters, der von diesem beständig gemaßregelt wurde. Er wurde später zur Vorlage für den schüchternen Herrn Taschenbier, das Alter Ego vom frechen, lauten Sams, sagt der Autor: "Als Kind habe ich ihn oft betrachtet und gedacht: ‚Ach, dieser melancholische, schüchterne Mensch, wenn ich dem doch ein bisschen mehr Lebensfreude geben könnte!‘ Kann man nicht als Kind. Aber als erwachsender Autor kann man ihn zum Leben erwecken, ihn noch einmal auferstehen lassen – er war inzwischen verstorben – und ihm ein Wesen zur Seite geben, was das genaue Gegenteil von ihm ist, was alles verkörpert, was er eigentlich in sich hat – wie jeder Mensch –, aber nicht auszuleben wagt."