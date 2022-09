Sammeln kann so schön sein: Die "Kostümbibliothek" in München

Manische Sammlerinnen waren sie laut Kuratorin Esther Sünderhauf – die beiden Damen, die den gleichen Namen trugen: Hermine von Parish, senior und junior. Mit der Folge, dass das großartige Jugendstilhaus, in das Mutter und Tochter 1936 zogen, im Laufe der Jahrzehnte völlig zuwuchs: Regale wucherten in die Räume, ließen Fenster verschwinden, verstopften Durchgänge.

"Sie haben in erster Linie vor allem erworben, gekauft, gesammelt – und zwar alles. Das konnte auch ein kleiner Ausriss aus einer Zeitung sein, wo ein Knopf abgebildet ist. Es ging ihnen um Vollständigkeit. Es ging darum, die Bekleidung und Mode der ganzen Welt und aller Epochen abzubilden", sagt die Kuratorin Esther Sünderhauf.

Renovierung war wie Archäologie

Das Haus zu rekonstruieren, muss einer Freilegung gleichgekommen sein. Man ist versucht zu sagen: eine Art Pompeji in München-Nymphenburg. Als alle Raufasertapeten und Farbschichtungen heruntergekratzt waren, wurde ein vollständig erhaltenes Jugendstilensemble sichtbar, ein Gesamtkunstwerk, mit Wandbespannungen aus mattem Indigo-Leinen, vollständig erhaltenen Holzvertäfelungen und Farbklängen aus grünen und zinnoberroten Wänden. "Es ist nicht ein floraler, ornamentaler Jugendstil, sondern was hier dominiert, ist wirklich die Schönheit der Oberflächen, der Materialien", betont Kuratorin Sünderhauf.

1901 hatten die Gebrüder Rank dieses Haus nahe dem Schloss Nymphenburg in nahezu ländlicher Umgebung gebaut. Es war ein Haus mit Betondecken und Dampfheizung, hygienisch, komfortabel, modern. In nur einem Jahr wurde es errichtet, zwei Jahre hat man es nun renoviert. Mit Hilfe des Lehrstuhls für Restaurierung der TU München, an dem die Wandfarben mikroskopisch und chemisch untersucht wurden, auf dass Kirchenmaler sie neu erschaffen konnten.

Edles Heim für einen großen Schatz

Die repräsentativen Räume sind nun durchgelüftet, auch wenn das Mobiliar den Historismus aller Epochen von Neorenaissance bis Neorokoko verkörpert. Ein stimmiges Gehäuse für den eigentlichen Schatz, die Kostümbibliothek: 10.000 Bücher, 30.000 Fotografien, 40.000 Grafiken und, Herzstück der Sammlung: rund 1,5 Millionen Einzelblätter, die nun im ersten Stock und im Keller untergebracht sind.