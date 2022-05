Salzburger Stier: Witz und Scharfsinn auf der Eröffnungs-Gala

Lindau mit seiner Altstadt auf einer Insel im Bodensee macht seinem Ruf als Stadt mit Riviera-Flair alle Ehre. Sommerliche Temperaturen. Und als wäre das nicht genug, kocht auch die Stimmung im voll besetzten Lindauer Stadttheater schnell hoch, ja sogar der dekorative Stierschädel auf der Bühne schaut irgendwie hitzig drein. Und Hannes Ringelstetter gibt mit seiner Band zusätzlich den Anheizer.

Eröffnungs-Gala traditionell einen Tag vor der Verleihung

Heute Abend wird hier der Salzburger Stier vergeben, der internationale Radio-Preis für Satire. ARD, ORF, SRF und Rai Südtirol küren alljährlich je eine Preisträgerin oder einen Preisträger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Traditionell gibt es am Abend vor der Verleihung eine Eröffnungs-Gala, bei der andere Kabarettkünstlerinnen und -Künstler auftreten – also nicht die, die aktuell ausgezeichnet werden.

Dass sich eine Menge aufgestauter Energie bei Künstlern wie Publikum entladen würde, für Hannes Ringelstetter war es schon vor der Eröffnungs-Gala zu ahnen: "Nach Corona und dem ganzen Wahnsinn, dass sich jetzt wieder alle mal wieder sehen und miteinander feiern und Menschen, die es verdient haben, Preise bekommen, das ist ein schöner Anlass."

Zwischen Plauderton und Aberwitz: Martina Schwarzmann

Martina Schwarzmann ist eine Kabarettistin, deren Auftreten perfekt zur Leichtigkeit dieser lauen Lindauer Nacht passt. In natürlichem Plauderton, den man nicht einüben kann, höchstens kultivieren, erzählt sie Lustiges aus ihrem Leben auf dem Land. Da geht es um Hausarbeiten, vor denen sich der Ehemann drückt, Halloween-Streifzüge mit den Kindern oder das Homeschooling samt Tücken.

Alltägliches von hohem Wiedererkennungswert. Oder – vor allem in Schwarzmanns Liedern – gern auch ins Aberwitzige gesteigert. Silberfischen im Bad zum Beispiel hat fast jeder schon Mal angeekelt angeschaut, aber wer fragt sich schon, was in so einem Tierchen vorgeht, wenn es zurückschaut?

Finsterer Blick auf die Welt: Alfred Dorfer

Ein spürbares Gegengewicht zu Martina Schwarzmanns sonnigem Gemüt bot dann Alfred Dorfer mit seinem deutlich finstereren Blick auf die Welt. Dorfer rechnet ab mit einer Gesellschaft, die ihren so gedanken- wie maßlosen Konsum mit Freiheit verwechselt und von westlichen Werten schwafelt, die es zu bewahren gilt, wo sie doch eigentlich nur ihren Lebensstil auf Kosten der ärmeren Teile der Welt verteidigen will.

Mit seinem süffisanten Sarkasmus könnte Alfred Dorfer der Partyschreck sein, der allen die gute Laune verdirbt, seine Pointen funkeln bei aller Boshaftigkeit so hell, dass ein Stimmungstief nicht zu befürchten ist.

Warm-up für Preisverleihung

Und wenn gegen Ende der Gala Hannes Ringelstetter seinen ironischen "Heile-Welt"-Song anstimmt, dann ist klar: Es liegt zwar vieles im Argen auf der Welt, aber wenigstens um das Kabarett ist es an diesem Abend gut bestellt.

Die Eröffnungs-Gala zum Salzburger Stier 2022 jedenfalls fühlte sich schon wie ein Höhepunkt an, obwohl Alfred Dorfer doch vorab angekündigt hatte: "Wenn die wirklichen Preisträger erst morgen dran sind, dann geht es eigentlich um die Menschen, die morgen kommen. Das sehe ich als Warm-up heute und da geht es primär darum, den Leuten einen sehr feinen, bunten Abend auf Niveau zu bieten." Was Dorfer, Schwarzmann und Ringelstetter hervorragend gelungen ist.