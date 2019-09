Salzburger Osterfestspiele trennen sich von Christian Thielemann

Neustart an der Salzach: Ab 2023 werden die Salzburger Osterfestspiele nicht mehr die Sächsische Staatskapelle Dresden unter Leitung ihres Chefdirigenten Christian Thielemann beschäftigen, sondern wechselnde Orchester. Der Salzburger Landeshauptmann Haslauer begründete die Entscheidung in einer Pressemitteilung mit den Worten: "Wir schätzen Christian Thielemann und die Sächsische Staatskapelle in Salzburg sehr und sind für die vielen künstlerischen und musikalischen Glanzleistungen sehr dankbar. Nichtsdestotrotz ist es nach diesem sehr erfolgreichen Jahrzehnt ab dem Jahr 2022 an der Zeit, die Osterfestspiele weiterzuentwickeln und nun mit dem Intendanten Nikolaus Bachler ein neues Kapitel aufzuschlagen."

"Ostern als Aufbruch"

Dieser Entscheidung der Gesellschafter war ein erbitterter Streit zwischen Thielemann und dem designierten Intendanten der Festspiele, Nikolaus Bachler, vorangegangen. Bachler leitet derzeit noch die Bayerische Staatsoper in München und soll schon ab kommendem Jahr die Führung bei den Osterfestspielen übernehmen. Thielemann wollte sich als dortiger künstlerischer Leiter jedoch partout nicht in seine Planungen hineinreden lassen, was Bachler nicht akzeptieren konnte und wollte. Beide Kontrahenten erwarteten daher von der Aufsichtsratssitzung eine Klärung. Die ist jetzt erfolgt.

Bachler wurden mit den Worten zitiert: "Ich wurde engagiert, um das Festival über fünfzig Jahre nach seiner Gründung neu zu gestalten und in die Zukunft zu führen – sowohl inhaltlich als auch strukturell. Es ist immer schon meine Überzeugung, dass Musik und Szene gleichwertig zueinander finden müssen, um eine gegenwärtige Sicht auf alte und neue Werke zu vermitteln. So können Oper, Konzert, Kammermusik, Tanz und Chorwerke in der Konzentration von zehn Tagen einen neuen ‚Festbegriff‘ kreieren und eine eigenständige Identität entwickeln. Ostern als Aufbruch – ganz der Jahreszeit angemessen.“

Thielemann wird bis April gekündigt

Christian Thielemann wird demnach nur noch drei Mal bei den Osterfestspielen auftreten, nämlich im kommenden Jahr mit Verdis "Don Carlo", 2021 mit Puccinis "Turandot" und 2022 mit Wagners "Lohengrin". Danach soll Schluss sein mit dem Engagement der renommierten Sächsischen Staatskapelle an der Salzach. Wie der Pressesprecher der Osterfestspiele, Martin Riegler, gegenüber dem BR sagte, bedeutet dies, das der Vertrag mit Christian Thielemann spätestens bis zum 1. April 2020, übrigens dem Geburtstag des prominenten Dirigenten, gekündigt werden muss, weil er sich sonst automatisch verlängern würde. Dem Vernehmen nach wurde Thielemann von der Entscheidung des Aufsichtsrats erst kurzfristig informiert.