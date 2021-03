Salzburger Osterfestspiele auf Allerheiligen verschoben

"Wir haben bis zum heutigen Tag mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, an der Durchführung des Festivals an Ostern 2021 festzuhalten und mit zweimaligen Spielplanänderungen das Programm an die zu erwartenden Möglichkeiten in Bezug auf die COVID-19-Pandemie angepasst", so Nikolaus Bachler in einer Pressemitteilung: "Nun ist aber klar, dass eine Durchführung im April aufgrund der aktuellen Vorgaben der Bundesregierung nicht möglich ist." Stattdessen soll das Festival auf Ende Oktober, Anfang November verlegt werden. Allerheiligen fällt in diesem Jahr auf einen Montag, die Veranstaltungen sollen vom 29. Oktober bis 1. November stattfinden.

Neues Programm wird im Mai veröffentlicht

Christian Thielemann, Chefdirigent der Dresdener Staatskapelle, der die Osterfestspiele im kommenden Jahr verlassen wird, sagte zur Umplanung: "Ich denke, dass die Osterfestspiele auch im Herbst durchaus ihren Reiz haben werden und hoffe, dass es uns gelingt, den Großteil des Oster-Programms auf Ende Oktober verschieben zu können. Auf jeden Fall wird es auch im Herbst ein Wiedersehen mit der Staatskapelle Dresden in Kombination mit hochkarätigen Solisten geben."

Ursprünglich war geplant gewesen, vom 2. bis 5. April verkürzte Festspiele abzuhalten, bei denen Mozarts Requiem auf dem Programm stand, sowie ein Galakonzert mit Anna Netrebko und ihrem Ehemann Yusif Eyvazov. Auch der Pianist Denis Matusev war mit dem Klavierkonzert von Edvard Grieg eingeplant. Nun soll im Mai bekannt gegeben werden, wie das neue Herbstprogramm aussehen wird.

Die bereits erworbenen Karten verlieren nach Angaben der Festspiele ihre Gültigkeit und werden rückabgewickelt. Es gibt die Möglichkeit einer Erstattung des Kartenpreises, einer Übertragung des Guthabens auf das Kundenkonto oder einer Spende an die Osterfestspiele.