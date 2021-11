Salzburger Festspiele: Wird Brigitta Pallauf neue Präsidentin?

Wer auch immer die Präsidentschaft der Salzburger Festspiele übernimmt, gefragt sind dabei beste Kontakte zu finanzkräftigen Sponsoren. Denn die Hauptaufgabe wird sein, weiterhin Geld locker zu machen bei internationalen Kulturfans. Diesbezüglich gehörte die bisherige Präsidentin Helga Rabl-Stadler zu den begabtesten "Sponsoren-Flüsterern" weltweit.

Sie ermöglichte vieles, hielt sehr unterschiedlichen Intendanten den Rücken frei, geriet mit dem einen oder anderen auch mal in handfesten Streit, sicherte aber stets das finanzielle Überleben der teuren Festspiele - immerhin steht die auf 262 Millionen Euro geschätzte Generalsanierung und Erweiterung der Festspielhäuser an.

Zeitung: Pallauf gilt als "liberal" und "loyal"

Genau das, nämlich ein "Händchen" für Investoren, wird auch von den 32 Bewerbern erwartet, die bis 1. November nach Angaben des Salzburger Landeshauptmanns Wilfried Haslauer (ÖVP) fristgerecht ihre Unterlagen eingereicht haben. Es soll sich dabei um 19 Frauen und 13 Männer handeln, von denen 22 die österreichische Staatsbürgerschaft haben.

Derzeit sind vor allem diejenigen bekannt, die sich entgegen umlaufender Gerüchte nach eigener Aussage nicht beworben haben. Der "Standard" nennt den Ex-Neos-Politiker und Hotelier Sepp Schellhorn, Elisabeth Resmann, Geschäftsführerin des Domquartiers, und Mozarteum-Chef Johannes Honsig-Erlenburg, der auch Berater des zuständigen Festspiel-Kuratoriums ist. Auch Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat dementiert.

Da mit dem Intendanten Markus Hinterhäuser und dem Geschäftsführer Lukas Crepaz zwei Männer in der Leitung sind, wird fest damit gerechnet, dass für die Präsidentschaft nur eine Frau in Frage kommt. Wer das sein könnte, darüber wird de facto die Salzburger ÖVP entscheiden. Laut "Salzburger Nachrichten" und Standard" zählt die gelernte Juristin Brigitta Pallauf (60), die Landtagspräsidentin, derzeit zu den absoluten Favoritinnen, unter anderem deshalb, weil sie kein erklärter Fan des "türkisen Parteiflügels", also von Ex-Kanzler Sebastian Kurz sein soll, sich als loyal gegenüber dem Landeshauptmann erwiesen habe und als "liberal" gelte. Im Landesparlament soll bereits die diskrete Suche nach einer Nachfolge begonnen haben.