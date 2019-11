Die Salzburger Festspiele auf Tour

Da kann man schon einmal die persönliche Aufwartung machen, und – entsprechend zum Programm: "von allem das Höchste" – natürlich auch an exquisitem Ort. Wie etwa diese Woche in Paris dem Salle des Tirages im Hôtel d'Évreux: im 17. Jahrhundert erbaut, mit einer Raumhöhe von drei Stockwerken unter edlem Glasdach direkt am noblen Place Vendôme. Hier präsentiert man einem ausgesuchten Publikum exklusiv das Jubiläumsprogramm 2020 und belohnt das Erscheinen mit dem Auftritt der litauischen Sopranistin Asmik Grigorian, die mit ihrer Festspiel-Salome im letzten Jahr zum Weltstar avancierte, sowie mit einem Glas Champagner des Festspiel-Sponsors Roederer.

Dessen Kulturgeneralsekretär, der weltgewitzte Michel Janneau, begründet das Engagement seines Arbeitgebers für die Salzburger Festspiele auf unnachahmliche Weise: "All diese Menschen geben das Letzte, um die unglaublichste Ausstattung zu organisieren, die besten Musiker zu finden und in dieser unglaublichen Atmosphäre zu arbeiten, nur um dann oft einen sehr durchschnittlichen Champagner zu trinken und auszuschenken."

Klassik als Gemeinschaftserlebnis

Dass sich nicht nur großer Wein und große Oper gegenseitig prickelnd befruchten können, sondern auch moderne Kunst und modernes Theater, weiß auch der Salzburger Galerist Thaddaeus Ropac, der Donnerstagabend in London seine Dependance im Ely House, einem ehemaligen Bischofssitz in der mondänen Dover Street für die Festspieljubiläumspräsentation zur Verfügung stellte: "Was Salzburg für mich wirklich darstellt, ist dieser Gegenwartsbezug. Weil das auch etwas ist, was mich interessiert als Galerist, der mit Künstlern arbeitet. Was ich in vielen Jahren bei den Salzburger Festspielen gelernt habe, ist, wie man Musik in die Gegenwart führt."

Und das genau ist es, was Mathias Hinterhäuser mit den Festspielen immer wieder vermitteln will, ein Intendant der mit seinem Programm nach Gerard Mortier in den 1990 Jahren erstmals wieder dafür einsteht, dass die Salzburger Festspiele nicht nur ein Festival für die Reichen und Schönen ist: "Das ist an sich wunderbar, dass wir noch in der Lage sind, das soziale Phänomen herzustellen, dass sich Menschen ohne sich zu kennen verabreden, an einem bestimmten Tag an einem bestimmten Ort einer bestimmten Musik zuzuhören. Das hat eine hohe soziale Komponente, eine Komponente der Gemeinschaft."