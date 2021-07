Salzburger Festspiele: Richard III. als trotziges Kind

"Ich will mein Pferd, Mama, ich will mein Pferd!", ruft dieser Richard nicht wie bei Shakespeare erst am Ende des Dramas. Bei Karin Henkel sehen wir ihn zu Anfang als Kind, das partout ein Schaukelpferd haben will, und im Grunde bleibt dieser Richard auch als König dieses Kind, das immer sofort alles haben muss, was es will. Und wehe, wenn nicht! Weil er missgestaltet auf die Welt kommt, verflucht ihn die Mutter und verspotten ihn die Brüder. Die permanente Herabsetzung wird zur Triebfeder seines Handelns und schlägt sich in einer boshaften Bockigkeit nieder, die an das narzisstische Gebaren heutiger Politiker denken lässt. In Karin Henkels Salzburger Festspiel-Inszenierung klingt Richard, der III., jedenfalls manchmal verdächtig nach Donald Trump.

Düsterer Kosmos aus Lüge und Gewalt

Vor allem aber will Richard natürlich selbst groß rauskommen und im Mittelpunkt der Welt stehen, die Bühnenbildnerin Katrin Brack als schwarze Scheibe entworfen hat, über der hell leuchtende Kugellampen in verschiedenen Größen hängen – wie ferne Planeten, auf denen es bedeutend lichter zu sein scheint als in dem Kosmos, den sich Richard mit Lug, Mord und Trug erobert.