Macht im Kosmos der Geschlechter: "Maria Stuart" in Salzburg

Scharf schneidet das Henkerbeil, hoch über der Bühne schwingt der abgeschlagene Kopf, langsam von links nach rechts und wieder zurück am langen roten Haar. Aus dem Halsstumpf tropft das Blut. Darunter: 30 Männer, in Reih und Glied mit dem Rücken zum Publikum. Nackt. Langsam recken sie die Arme hoch zum bleichen Kopf der Stuart, doch sie erreichen ihn nicht. Blackout. 30 Männer mit dem Blick zum Publikum. Nackt. In der Hand: die Sauerstoffflasche. Im Gesicht die Sauerstoffmaske. Sie atmen. Blackout. 30 Männer in langen Mänteln der Macht und zwischen ihnen: Maria Stuart, die am Rücken gebundenen Hände am langen Seil, bleich wie ihr abgeschlagener Kopf, gezeichnet von 19 Jahren Kerkerhaft.

Männer als potenzstrotzende Folie

Wer es vorab hätte bezweifeln wollen, dem war es nach fünf Minuten klar: Martin Kusej, der Burgtheaterdirektor, bleibt sich und seiner Ästhetik als Regisseur nun auch bei den Salzburger Festspielen treu: sensibel die Analyse, massiv die Bilder, wummernd der Sound, testosterongetränkt die Ästhetik. Und die wuchtigen Blackouts geben den Rest. 30 nackte Männer als lebendes Bühnenbild, darauf muss man erst einmal kommen. 30 nackte Männer, von 30 Scheinwerfern angestrahlt, sonst ist der von Wänden umstellte Kasten leer.

Männerkörper also: mal zum Cluster verdichtet, mal als Labyrinth in den Raum gestellt, mal als gekrümmte Leichen liegend mit ihren Schwertern als Kreuz, mal als kreisende Mörderbande die Wände mit Blut beschmierend. Männer als potenzstrotzende Folie für ein Stück, das zumindest vordergründig eigentlich vom Konflikt zweier Frauen erzählt, zweier Königinnen. Von der schottischen: Maria Stuart. Und von der englischen: Elisabeth Tudor. Die eine liegt im Kerker der anderen, weil beide Anspruch haben auf den englischen Thron. Die eine ist der anderen ausgeliefert: wie man weiß, sind die Tage der Maria Stuart gezählt, wenn Schiller sein Stück beginnen lässt, auch wenn eine Königin über eine Königin eigentlich nicht urteilen darf.