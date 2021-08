Salzburger Festspiele 2021: eine Bilanz

Eine Diva und 40.000 Funkelsteine einer Weltmarke am Primadonnenkleid: Auch das waren die Salzburger Festspiele 2021, die ihrem szenischen Opernprogramm mit der Übernahme von Giacomo Puccinis "Tosca" von den Osterfestspielen mit Anna Netrebko als Neubesetzung in der Titelrolle noch einmal einen Höhepunkt hinzufügten. Netrebko, die sich seit einiger Zeit aus ihrer lyrischen Wärme mit Bravour ins dramatische Fach hineingewildert hat, trägt diese Tosca mit der ganzen Schönheit ihrer noch einmal gereiften Stimme durch das darstellerische Spektrum zwischen Eifersucht und Todesmut.

Allerdings konnte man auch nur wegen Anna Netrebko über die uninspirierte Inszenierung von Michael Sturminger gnädig hinwegsehen, dem zu dem hochpolitischen Eifersuchtsdrama mit dramatischen Puccinischmelz nicht viel mehr als ein paar Modernismen eingefallen sind. Denn eigentlich passt diese Inszenierung so gar nicht in das aufregend ambitionierte Musiktheaterprogramm, das Festspielintendant Markus Hinterhäuser seit einigen Jahren auflegt.

Vom Mythos des Frauenverschlingers

Zu diesem Programm gehörte in diesem Sommer etwa ein ganz und gar ungewöhnlicher "Don Giovanni", aus dessen Tiefen der Dirigent Teodor Currentzis zusammen mit seinem Originalklang-Orchester "musicAeterna" auf atemberaubende Weise den wilden, ungebändigten Mozart ebenso hervorholte wie den lyrisch zarten. Dazu erfand Romeo Castellucci eine gleichermaßen atemberaubende Szenerie, die der Geschichte vom unersättlichen Frauenverschlinger in einem installativen und geheimnisvoll seelenschürfenden Bilderbogen eine durchaus mythische Dimension verlieh.

Und auch an Luigi Nonos "Intolleranza 1960" mit den Wiener Philharmonikern unter dem souveränen Ingo Metzmacher und in der szenischen Einrichtung des Performancekünstlers Jan Lauers wird man sich noch lange erinnern. Etwa wie hier ein Chor zusammen mit einem Tanzensemble als Masse Mensch im Aufschrei der Musik immer wieder über die Breitwandbühne der Salzburger Felsenreitschule wogte im Kampf für Freiheit und Toleranz. Das konnte niemanden kalt lassen.

Ein Kurzhaarschnitt sorgt für Diskussionen

Gleich zu Beginn dieser Festspiele gab es einen großen Umbruch: Der neue "Jedermann" hieß Lars Eidinger, der Hugo von Hofmannsthals "Spiel vom Sterben des reichen Mannes" ein ganz neues Flair weit jenseits des machomackernden Gestus der letzten Jahre verlieh. Dass man sich allerdings in den Medien und in den sozialen Netzwerken gefühlt fast ausschließlich über den Kurzhaarschnitt der neuen "Buhlschaft" Verena Altenberger oder sogar noch über ihre Körbchengröße ausließ, gehört zu den leider eher beunruhigenden Kapiteln dieses Festspieljahrgangs und zeigt, dass auch im Zeitalter von "Me too" viele noch weit im letzten Jahrhundert feststecken. Dabei waren es eben gerade die Schauspielerinnen, die in diesem Jahr im ebenfalls ambitionierten Schauspielprogramm der Salzburger Festspiele Furore machten.

Lina Beckmann etwa als ungestalter und tragisch machtböser Richard III. in der von Karin Henkel fulminant inszenierten Shakespeare-Collage "Richard the Kid & the King". Oder Birgit Minichmayr und Bibiana Beglau, die sich in Schillers "Maria Stuart" mit heroischer Grandezza den Frauenfight der deutschen Klassik lieferten. Wobei die Inszenierung von Burgtheaterdirektor Martin Kusej mit ihrem lebenden Bühnenbild aus 30 nackten Männer zu keinem Augenblick einen Zweifel ließ, wer auch heute noch bedauerlicherweise die Machtpotenz besitzt. Aber das erfährt ja auch bekanntlich Floria Tosca, wenngleich sie ihre Verzweiflung darüber in Gestalt von Anna Netrebko bei diesen Salzburger Festspielen 2021 in Puccinis Wohlklang erlösen konnte.