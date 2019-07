Warum Sigalit Landaus Kunst mit einer Salzkruste überzogen ist

Magische Verwandlung unter Wasser

Kleider, Schlingen, Schuhe, Korsettagen, eine Leiter, eine Violine, Stacheldraht, Postkartenständer, Fischernetze: Es sind die banalen Gegenstände, Objekte des Alltags, die sie für Wochen und Monate eintaucht in die salzigen Fluten. Unter Wasser vollziehen die Objekte eine magische Verwandlung, eine Transformation zu einer eigenen, eigentümlichen Wirklichkeit durch die schwere Kruste aus Salz, die sich bildet im langsamen Prozess und ihnen neue ungeahnte Erscheinungsformen verleiht.

"Ich denke, ein Teil der Magie, die die Dinge besitzen," sagt Sigalit Landau, "besteht darin, dass sie einerseits wirken, als seien sie von Schnee bedeckt, zum anderen sehen die Kristalle aus wie Diamanten. Es hängt vom Licht ab. Das ist von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Wenn ich mit anderen Techniken arbeite, habe ich alles unter Kontrolle, aber wenn man als Künstler mit der Natur arbeitet und umgeht, dann gibt es viele Überraschungen die man nicht im Blick hatte zuvor. Man kann sehr leicht scheitern. Ich kann die krassesten Dinge thematisieren, Schmerz, Verfall, Gewalt. Das Meer bedeckt es mit einer Schicht, die zugleich unsere Erinnerung hinterfragt, auch wie die Zeit alles verändert, das Meer verbirgt es. Die Schönheit indessen gestaltet das Meer."

Der griechische Philosoph Sokrates hat das Kunstwerk an sich einmal als etwas Lebendes, Lebendiges bezeichnet. Sigalit Landaus Skulpturen und Installationen bestätigen das. Man gesteht den Objekten, die das Salzburger Museum der Moderne jetzt in zwei großen Ausstellungsräumen zeigt, ein Eigenleben zu, eine magisch anmutende Eigenwilligkeit, eine Widerständigkeit gegenüber dem Verschwinden, dem Tod, der Vergänglichkeit. Ein lautloser Protest gegen das Vergessen, eine buchstäblich bildschöne Geste des Widerstands. Von dicker Salzkruste überzogen hängen Fischernetze und gehäkelte Tischtücher an Schaukeln, wie Wunden, von der Schwerkraft in die Tiefe gezogen. Regungslos und doch wie beseelt, wuchtig und doch fragil. Von zentimeterdickem Salz bedeckter Draht und Lampen, Brautschleier, wundersame Gebilde werfen Schatten in die abgedunkelten Räume des Museums.

Salz-Schuhe und Salt-Bridge: brandpolitische Kunstwerke

Sigalit Landau hinterfragt Erinnerung und natürlich ist, vor allem, wenn man ihre Galerie aus salzverkrusteten Schuhen betrachtet, die Assoziation zum Holocaust überwältigend gegenwärtig. Zugleich aber weisen Landaus mirakulöse, fabelhafte Objekte auch auf das Sterben des Toten Meeres hin, das durch ungezügelte Ausbeutung über die Jahre, den systematischen Abbau mineralischer Rohstoffe und den Klimawandel vom völligen Austrocknen bedroht ist.

Wie brandpolitisch ihre Kunst ist, beweist nicht zuletzt Landaus neues, noch unvollendetes Projekt, die „Salt Bridge“, am Knotenpunkt von Israel, Jordanien und der Westbank: "Mein neues Projekt befindet sich im letzten Raum der Ausstellung im Rupertinum. Hier kann sich der Besucher informieren über meine Idee, eine Art Schale oder Plattform zu schaffen in der Mitte des Toten Meeres, ein symbolischer, neu geschaffener Ort, der Frieden einfordert und Verantwortlichkeit, wie man mit dem Toten Meer umgeht. Von dort wird man die israelische Küste und Jordanien sehen und die Gebiete der palästinensischen Autonomiebehörden. Der Konferenzraum im Museum liefert Aufschluss über das Projekt der Salzbrücke. Das ist auch für mich der neue Aspekt in der Ausstellung hier im Rupertinum."

"Sigalid Landau. Salt Years" ist bis 17. November zu sehen im Museum der Moderne in Salzburg