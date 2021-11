Teuerstes Gemälde der Welt: Neue Zweifel an Echtheit

Jetzt ist es passiert: Mit dem Urteil der spanischen Kunsthistorikerin Ana González Mozo, die im Auftrag des Madrider Kunstmuseums Prado auch Werkverzeichnisse großer Künstlerinnen und Künstler erstellt, sind die Zweifel an der Echtheit des "Salvator Mundi“ gewissermaßen amtlich, der 2017 auf einer Auktion zum teuersten Gemälde aller Zeiten geworden ist. Laut González Mozo ist dieser angebliche Leonardo da Vinci nur "zugeschrieben, Werkstatt oder autorisiert und beaufsichtigt", also wohl keineswegs zu einhundert Prozent von Leonardos Hand, berichtet The Art Newspaper.

Weigerung des Louvre

450 Millionen Dollar inklusive Aufgeld hatte der saudische Prinz und Kulturminister Bader bin Abdullah bin Mohamed bin Farhan al Saud 2017 in das Weltenretter-Gemälde investiert. Doch als nach der Versteigerung erste Zweifel an der Echtheit des Bildes aufkamen, verschwand es gänzlich aus der Öffentlichkeit. Weder wurde es, wie ursprünglich geplant, als Dauerleihgabe im Louvre Abu Dhabi gezeigt noch bei der großen Leonardo-Ausstellung in Paris, die im Februar 2020 mit der Rekord-Besucherzahl von 1,1 Millionen Besuchern zu Ende gegangen ist. Der Grund: Die Kuratoren und Spezialistinnen des Louvre hatten sich geweigert, das Gemälde als eigenhändigen Leonardo zu bezeichnen. Deshalb wurde auf die Leihgabe verzichtet. Gerüchten zufolge befindet sich die teure Renaissance-Kunst weiterhin auf der Yacht des saudischen Prinzen.

Die Vorgeschichte: Keine Rede von einem echten Leonardo war bei der ersten Versteigerung des zweifellos alten Bildes des Weltenretters, der mit der rechten Hand die Betrachter des Gemäldes segnet, während er in der linken eine Glaskugel hält, die das Universum verkörpert. Am 25. Juni 1958 kam bei Sotheby`s in London ein Kunstwerk unter den Hammer, dem man sofort sein Alter ansah. Besonders schlecht erhalten, stark ramponiert erreichte das Gemälde, das immerhin einem Leonardo-Schüler zugeschrieben war, gerade mal ein Auktionsergebnis von 45 Pfund. Das war damals zwar sehr viel mehr Geld als heute, aber doch eine Art "Mitnehmpreis" auch für Familien aus dem Mittelstand. Bis zum Beginn unseres Jahrtausends blieb der "Salvator Mundi" dann auch in Privatbesitz.

Urteil gegen Urteil

Bis er schließlich als echter Leonardo am 15. November 2017 bei Christie`s zum teuersten Kunstwerk aller Zeiten werden konnte, durchlief es einige Besitzerwechsel und vor allem Restaurierungen. Bemerkenswert ist dabei, dass es bei jedem Weiterverkauf teurer geworden ist und nach jeder Restaurierung einem Original des Renaissance-Genies immer ähnlicher. So wurden die Lasuren, die Farbschichten, immer weicher. Auch die Übergänge von der Hand und dem Kopf des Weltenretters zur Umgebung bekamen immer mehr Sfumato, also eine Art luftige Verschwommenheit, die im jetzigen Zustand einem Leonardo würdig wäre. Die Restauratorin beruft sich auch auf eine Röntgenanalyse des Bildes, die gezeigt hätte, dass der Maler nicht kopiert oder gefälscht, sondern tatsächlich beim Malen herumprobiert hatte. Das spricht tatsächlich für ein Original aus der Zeit um 1500, aber nicht zwangsläufig für einen Original-Leonardo.

Die entscheidende Rolle bei der rasanten Wertentwicklung des "Salvator Mundi" hat die Leonardo-Ausstellung gespielt, die 2011 in der National Gallery in London zu sehen war. Im Unterschied zu den Spezialisten des Louvre acht Jahre später, hatte dort die vielleicht größte lebende Leonardo-Koryphäe, der Kunsthistoriker Martin Kemp, das Gemälde zu einem echten Leonardo erklärt. Und er, ein sehr eindrucksvoller, großer, hagerer Mann, bleibt bis heute bei seinem Urteil. So stehen sie weiter gegeneinander: Die Urteile aus Spanien und Frankreich über das Gemälde auf der einen Seite und die aus Großbritannien und Italien auf der anderen. Die Öffentlichkeit kann sich weiterhin leider kein eigenes Urteil bilden: Der "Salvator Mundi" bleibt weggeschlossen.