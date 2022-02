"Salome": Star-Sängerin Angela Denoke übernimmt jetzt Regie

"Also ganz unblutig geht es bei uns nicht aus", verspricht Angela Denoke lachend und kündigt auch eine Ausstattung "mit Augenzwinkern" an. Bei ihr wird Jochanaan, besser bekannt als Johannes der Täufer, also offenkundig tatsächlich geköpft, wie es Textdichter Oscar Wilde und Komponist Richard Strauss in der "Salome" vorgeben. Andere Regisseure verzichteten in den vergangenen Jahren auch schon mal auf diesen bizarren szenischen Höhepunkt des Opern-Reißers. Es gab sogar gänzlich unblutige Inszenierungen, die gleichwohl ziemlich brutal waren. Pappmaché-Köpfe mit zotteliger Mähne gruseln ja immer weniger Zuschauer.

Sie wurde für ihr "Salome"-Porträt ausgezeichnet

Denoke hat die Titelpartie oft genug selbst gesungen, etwa 2010 in London (Regie David McVicar), 2011 in Baden-Baden und Paris (Regie Nikolaus Lehnhoff) und in Wien in einer eher musealen Variante von 1972 (damals inszenierte Boleslaw Barlog). Für ihr Rollenporträt der unglücklichen Prinzessin von Judäa an der Bayerischen Staatsoper 2007 bekam sie sogar den Theaterpreis "Faust", setzte also Maßstäbe. Die Regie hatte kein Geringerer als Hollywood-Regisseur William Friedkin ("Der Exorzist") übernommen.

Jetzt wird Denoke die effektvolle antike Legende erstmals selbst bebildern und interpretieren, ihre zweite Regiearbeit überhaupt. Ihr Debüt im neuen Beruf gab die Sopranistin am 30. September letzten Jahres in Ulm, bei der Premiere von Leoš Janáčeks "Katja Kabanova". Dafür gab es Kritikerlob, zumal die Produktion unter sehr erschwerten Pandemie-Bedingungen entstand. Aufsehenerregend ist es auf jeden Fall, wenn eine Sängerin ihres Formats die Seiten wechselt und nicht mehr auf, sondern vor der Bühne agiert. Große Vorbilder wie Brigitte Fassbaender, einst weltweit gefragte Mezzosopranistin und später Intendantin in Innsbruck, sind selten.