Sakrale Kunst in Bamberg unterm Hammer

Kunst und Antiquitäten aus klösterlichem Besitz kommen in Bamberg unter den Hammer. Bevor die 230 Objekte am nächsten Samstag (6.7.19) versteigert werden, können die Kunstgegenstände seit heute (29.6.19) im Bamberger Karmelitenkloster besichtigt werden.

Sakrale Kunst aus Straubing und Bamberg

Etwa die Hälfte der Objekte stammt aus dem inzwischen in staatlichen Besitz übergegangenen Karmelitenkloster in Straubing. Die andere Hälfte kommt aus dem Bamberger Karmelitenkloster, das sich im Zuge von räumlichen Veränderungen von einem Teil seines Inventars trennt. In Zeiten schrumpfender Klöster können die Möbel und Kunstgegenstände nicht mehr alle untergebracht werden, sagte Bruder Günter Benker von den Karmeliten in Bamberg dem Bayerischen Rundfunk.

Kirchenkunst für Liebhaber

Das Angebot der Auktion umfasst sakrale Skulpturen, Gemälde und Grafiken aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Auch Möbel werden bei der Auktion versteigert. Das Angebot richtet sich einerseits an ein Fachpublikum, das die wertvollen Objekte zu schätzen weiß. Darüber hinaus können Privatsammler und Liebhaber sakraler Antiquitäten die ein oder andere Rarität entdecken. Neben Barockgemälden, Skulpturen und Kruzifixen werden auch eine Gebetbank, eine Kommode, ein Altargemälde und das Zifferblatt einer Turmuhr versteigert. Bei allen Objekten handelt es sich um nicht denkmalgeschützte Gegenstände.

Erlös dient der Kirchensanierung

Nicht nur die zu versteigernden Gegenstände, sondern auch der Ort der Auktion ist ungewöhnlich. Die findet nämlich im Kreuzgang des Bamberger Karmelitenklosters statt. Der Erlös soll unter anderem der Kirchensanierung auf dem Klostergelände der Karmeliten in Bamberg zu Gute kommen.