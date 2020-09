Sakrale Kunst: Du sollst dir kein Bildnis machen

Von russisch-orthodoxer Ikonenmalerei über lebendig wirkende hinduistische Götterstatuen bis hin zur abstrakten Kunst islamischer Arabesken: abstrakt oder figurativ – verschiedene Religionen stellen sich Gott offenbar ganz unterschiedlich vor. Die islamische Kalligrafie und Ornamentik weisen rein symbolisch auf die Unendlichkeit des Kosmos hin. Ganz anders ist Kunst, die sich auf die menschliche Form konzentriert, um das Göttliche darzustellen, wie zum Beispiel christliche Ikonenmalerei.

"In der christlichen Offenbarung wurde das göttliche Wort zum Menschen in der Figur Jesus Christus. Deswegen stehen Jesus Christus und seine Mutter Maria auch im Zentrum der christlichen Kunst", sagt Emma Clark. Sie ist Tutorin an der Prince's Foundation School of Traditional Art, einem Lehrinstitut in England, an dem die traditionellen, sakralen Künste der Weltreligionen unterrichtet werden.

Im Islam ist die Kalligrafie die wichtigste Kunstform

Während im Christentum die Bildnisse von Jesus Christus, den Heiligen und himmlischen Geschöpfen wie den Engeln die Kunst prägen, gibt es im Islam ein strenges Bilderverbot. Die Kunstformen der Wahl waren deswegen die Ornamentik und die Kalligrafie, sagt Bilal Badat. Er unterrichtet Kunstgeschichte an der Universität Tübingen und hat selbst fünf Jahre lang Kalligrafie in Istanbul studiert: "Die Idee dahinter ist, dass Gott sich dem Menschen über das Medium des Textes offenbarte. Gott sagt in den ersten Versen des Korans , dass er die Menschheit durch den Stift lehrte. Deswegen nehmen der Stift und das Schreiben eine besondere Rolle in der muslimischen Gesellschaft ein. Deswegen wurden Schreiber immer als nicht nur besonders intellektuell oder kultiviert wahrgenommen, sondern auch als besonders spirituelle Menschen." Schrift und geometrische Muster verschaffen in der islamischen Kunst einen Zugang zu Gott.

Kann man das Göttliche in Worte fassen?

Warum haben sich diese zwei unterschiedlichen Arten sakraler Kunst entwickelt - die figurative und die abstrakte ? Der Religionswissenschaftler Michael von Brück sagt, in den meisten Religionen existiert eine Spannung zwischen dem Hang zur Abstraktion und dem Bedürfnis, sich ein Bild zu machen vom Göttlichen: "Hier ist ein Widerspruch: Ich kann es nicht in Gedanken oder Formen fassen und es gibt die Notwendigkeit, in Formen zu denken; dieser Widerspruch durchzieht die gesamte Kunstgeschichte und die gesamte Symbolik der Religionen."